احباط عملية حرقة بميناء حلق الوادي وايقاف 12 شخصا

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان 201الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تمكنت اول امس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء حلق الوادي ولاية تونس وألقت القبض على 12 شخصا أعمارهم تتراوح بين 18 و30 سنة قاطنين ولايات بنعروس، القيروان، تونس، قبلي وجندوبة. وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.