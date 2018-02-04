جندوبة: الفلاحون يحتجون ويطالبون بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحة

جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :

نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة و توقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بالغاء نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجهوي التي انبثقت عن المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الذي انعقد بطبرقة يوم 23 جانفي 2018 و اعتبروا ان المؤتمر شابته خروقات و تم فيه تغييب فلاحي معتمديات طبرقة و جندوبة الشمالية و جندوبة الجنوبية و بوسالم .