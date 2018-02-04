جندوبة: الفلاحون يحتجون ويطالبون بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحة

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05 فيفري 2018
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :
نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة و توقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بالغاء نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجهوي التي انبثقت عن المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الذي انعقد بطبرقة يوم 23 جانفي 2018 و اعتبروا ان المؤتمر شابته خروقات و تم فيه تغييب فلاحي معتمديات طبرقة و جندوبة الشمالية و جندوبة الجنوبية و بوسالم .
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :
نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة و توقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بالغاء نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجهوي التي انبثقت عن المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الذي انعقد بطبرقة يوم 23 جانفي 2018 و اعتبروا ان المؤتمر شابته خروقات و تم فيه تغييب فلاحي معتمديات طبرقة و جندوبة الشمالية و جندوبة الجنوبية و بوسالم .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018