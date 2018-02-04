رعب داخل برشلونة بسبب صدمة متوقعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بالتعرض لصدمة قوية، بالتزامن مع استكمال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، للإصابة أمام إسبانيول خلال ديربي كتالونيا، الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الليجا.

وقالت صحيفة "آس"، إن بيكيه تعرض لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أنه يجري عدة فحوصات دقيقة، من أجل تحديد مدى خطورة تلك الإصابة.

وأضافت الصحيفة "بيكيه قد يغيب لعدة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة تشيلسي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن عدة مباريات بالليجا".

وتابعت "القلق يبلغ أقصى حد في الكامب نو، نظرًا لأن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لا يملك العديد من المدافعين، خاصة مع غياب توماس فيرمايلين للإصابة".

وأتمت "ربما تتاح الفرصة لياري مينا للظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي الكأس، الخميس المقبل، إذا تأكدت خطورة إصابة بيكيه".