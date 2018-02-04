رعب داخل برشلونة بسبب صدمة متوقعة

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بالتعرض لصدمة قوية، بالتزامن مع استكمال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، للإصابة أمام إسبانيول خلال ديربي كتالونيا، الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الليجا.
وقالت صحيفة "آس"، إن بيكيه تعرض لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أنه يجري عدة فحوصات دقيقة، من أجل تحديد مدى خطورة تلك الإصابة.
وأضافت الصحيفة "بيكيه قد يغيب لعدة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة تشيلسي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن عدة مباريات بالليجا".
وتابعت "القلق يبلغ أقصى حد في الكامب نو، نظرًا لأن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لا يملك العديد من المدافعين، خاصة مع غياب توماس فيرمايلين للإصابة".
وأتمت "ربما تتاح الفرصة لياري مينا للظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي الكأس، الخميس المقبل، إذا تأكدت خطورة إصابة بيكيه".
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بالتعرض لصدمة قوية، بالتزامن مع استكمال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، للإصابة أمام إسبانيول خلال ديربي كتالونيا، الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الليجا.
وقالت صحيفة "آس"، إن بيكيه تعرض لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أنه يجري عدة فحوصات دقيقة، من أجل تحديد مدى خطورة تلك الإصابة.
وأضافت الصحيفة "بيكيه قد يغيب لعدة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة تشيلسي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن عدة مباريات بالليجا".
وتابعت "القلق يبلغ أقصى حد في الكامب نو، نظرًا لأن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لا يملك العديد من المدافعين، خاصة مع غياب توماس فيرمايلين للإصابة".
وأتمت "ربما تتاح الفرصة لياري مينا للظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي الكأس، الخميس المقبل، إذا تأكدت خطورة إصابة بيكيه".
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018