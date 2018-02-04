باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق

جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :

احتج اليوم الاثنين عدد من الشبان من باعة البنزين المهرب وسط مدينة عين دراهم و قاموا بغلق الطريق الرئيسية و حرق العجلات المطاطية احتجاجا على الحملة الأمنية التي استهدفت التصدي لبيع البنزين المهرب و اعتبر المحتجون أن في ذلك حسب تعبيرهم قطع لأرزاقهم .