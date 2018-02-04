الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة

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05 فيفري 2018
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان خلال تواجده صبيحة اليوم بوحجلة انه بعد إشكالية عدم تمكن عدد من المسافرين يوم الجمعة الفارط من العودة لمنازلهم عبر حافلات وبعد وصول تشكيات من مواطنين تحركت الشركة وفتحت بحث في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة.
وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت اضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء ايابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان خلال تواجده صبيحة اليوم بوحجلة انه بعد إشكالية عدم تمكن عدد من المسافرين يوم الجمعة الفارط من العودة لمنازلهم عبر حافلات وبعد وصول تشكيات من مواطنين تحركت الشركة وفتحت بحث في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة.
وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت اضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء ايابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018