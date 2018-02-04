الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان خلال تواجده صبيحة اليوم بوحجلة انه بعد إشكالية عدم تمكن عدد من المسافرين يوم الجمعة الفارط من العودة لمنازلهم عبر حافلات وبعد وصول تشكيات من مواطنين تحركت الشركة وفتحت بحث في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة.

وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت اضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء ايابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.