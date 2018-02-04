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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
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شروق الجهات
الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 | 14:20

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري  رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان خلال تواجده صبيحة اليوم بوحجلة انه بعد إشكالية عدم تمكن عدد من المسافرين يوم الجمعة الفارط من العودة لمنازلهم عبر حافلات وبعد وصول تشكيات من مواطنين تحركت الشركة وفتحت بحث في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة.

 وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت اضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء ايابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة. 

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شروق الجهات
الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 | 14:20

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري  رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان خلال تواجده صبيحة اليوم بوحجلة انه بعد إشكالية عدم تمكن عدد من المسافرين يوم الجمعة الفارط من العودة لمنازلهم عبر حافلات وبعد وصول تشكيات من مواطنين تحركت الشركة وفتحت بحث في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة.

 وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت اضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء ايابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة. 

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باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق
05 فيفري 2018 السّاعة 14:36
جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : احتج اليوم الاثنين عدد من الشبان من باعة البنزين المهرب وسط...
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الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 السّاعة 14:20
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة...
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المزيد من الأخبار...
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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