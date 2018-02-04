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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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بطولة امم افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي يتحول الى نيجيريا بوفد يضم 50 مصارعا
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الأولى
بطولة امم افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي يتحول الى نيجيريا بوفد يضم 50 مصارعا
05 فيفري 2018 | 14:06

بدأ وفد المنتخب التونسي للمصارعة منذ امس الاحد بالتحول الى نيجيريا للمشاركة في بطولة امم إفريقيا للعبة التي تتواصل من 5 الى 12 فيفري الجاري.

وتشارك تونس في البطولة (الترشيحية للالعاب الاولمبية للشباب "الارجنتين 2018" ) بـ 50 مصارعا ومصارعة.

وفي تصريح لـ "وات" اليوم الاثنين شدد زهير الصغير المدرب الوطني لمنتخب الاكابر على " استعداد المنتخبات الوطنية في مختلف الاصناف لرفع التحدي وخوض البطولة من اجل التتويج" موضحا " ان العناصر الوطنية اجرت تربصا تحضيريا في المنستير خلال شهر ديسمبر الماضي قبل ان تخوض تربصا ثانيا في العاصمة خلال الشهر الفارط وهي على اتم الاستعداد بدنيا وذهنيا للمراهنة على الميداليات في نيجيريا".

واضاف " حتما ستكون المنافسة شرسة مع عدد من المنتخبات الافريقية العريقة في رياضة المصارعة على غرار مصر والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا لكننا متفائلون بقدرتنا على كسب الرهان والتتويج من اجل حجز مقاعد في نهائيات اولمبياد الشباب في الارجنتين".

ويتركب الوفد الذي يقوده محمد البوصلاحي من المدربين زهير الصغير ومحمد البرقاوي وفوزي خرازي وحسن المستوري ومحمد السيد وعبد الخالق بهلول وفائزة البجاوي ومنتصر العبيدي ويضم المصارعين الاتي ذكرهم /

الاصاغر والصغريات

مصارعة رومانية

عمر الرزقي (وزن 45 كلغ) وهيثم الجويني (51 كلغ) ومهدي ذاكر (60) وامجد معافي (65) عزيز الاندلسي (71)

مصارعة حرة

اسامة الجمل (48) وهاشم الحسناوي (51) وريان العبيدي (55) وادم القرميشي (65) ويوسف عمار (80)

مصارعة نسائية

شيماء الروافي (43) ولمياء الرطيبي (46) ولبنى العيشاوي (49) واكرام بن حمودة (57) وزيب الصغير (65) وخديجة الجلاصي (73)

الاواسط والوسطيات

مصارعة رومانية

رضوان الطرهوني (63) وامين فنيشي (97) وفاضل البلاعجي (130)

مصارعة حرة

خيرالدين بن تليلي (65) وعزيز بن جعفر (70) وحلمي العجيمي (57)

مصارعة نسائية

سارة الحامدي (50) وسوار بوستة (53) وفاتن الهمامي (55) وخلود العوني (57) وسوار بن علي (59) وفاطمة الاينوبلي (62) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72)

الاكابر والكبريات

مصارعة رومانية

سليمان نصر (63) وعلاء الفرشيشي (67) واسكندر الميساوي (82) وامين قنيشي (97) ورضوان الشابي (130)

مصارعة حرة

الشاذلي المثلوثي (61) وهيثم الدخلاوي (65) وماهر الغانمي (70) وايوب براج (74) وعماد القديدي (92)

مصارعة نسائية

سارة الحمادي (50) وفاتن الهمامي (55) وسوار بن علي (59) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72) وليليا الماجري (62) ومروى مزيان (53) ودرصاف الغرسي (57)

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الأولى
بطولة امم افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي يتحول الى نيجيريا بوفد يضم 50 مصارعا
05 فيفري 2018 | 14:06

بدأ وفد المنتخب التونسي للمصارعة منذ امس الاحد بالتحول الى نيجيريا للمشاركة في بطولة امم إفريقيا للعبة التي تتواصل من 5 الى 12 فيفري الجاري.

وتشارك تونس في البطولة (الترشيحية للالعاب الاولمبية للشباب "الارجنتين 2018" ) بـ 50 مصارعا ومصارعة.

وفي تصريح لـ "وات" اليوم الاثنين شدد زهير الصغير المدرب الوطني لمنتخب الاكابر على " استعداد المنتخبات الوطنية في مختلف الاصناف لرفع التحدي وخوض البطولة من اجل التتويج" موضحا " ان العناصر الوطنية اجرت تربصا تحضيريا في المنستير خلال شهر ديسمبر الماضي قبل ان تخوض تربصا ثانيا في العاصمة خلال الشهر الفارط وهي على اتم الاستعداد بدنيا وذهنيا للمراهنة على الميداليات في نيجيريا".

واضاف " حتما ستكون المنافسة شرسة مع عدد من المنتخبات الافريقية العريقة في رياضة المصارعة على غرار مصر والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا لكننا متفائلون بقدرتنا على كسب الرهان والتتويج من اجل حجز مقاعد في نهائيات اولمبياد الشباب في الارجنتين".

ويتركب الوفد الذي يقوده محمد البوصلاحي من المدربين زهير الصغير ومحمد البرقاوي وفوزي خرازي وحسن المستوري ومحمد السيد وعبد الخالق بهلول وفائزة البجاوي ومنتصر العبيدي ويضم المصارعين الاتي ذكرهم /

الاصاغر والصغريات

مصارعة رومانية

عمر الرزقي (وزن 45 كلغ) وهيثم الجويني (51 كلغ) ومهدي ذاكر (60) وامجد معافي (65) عزيز الاندلسي (71)

مصارعة حرة

اسامة الجمل (48) وهاشم الحسناوي (51) وريان العبيدي (55) وادم القرميشي (65) ويوسف عمار (80)

مصارعة نسائية

شيماء الروافي (43) ولمياء الرطيبي (46) ولبنى العيشاوي (49) واكرام بن حمودة (57) وزيب الصغير (65) وخديجة الجلاصي (73)

الاواسط والوسطيات

مصارعة رومانية

رضوان الطرهوني (63) وامين فنيشي (97) وفاضل البلاعجي (130)

مصارعة حرة

خيرالدين بن تليلي (65) وعزيز بن جعفر (70) وحلمي العجيمي (57)

مصارعة نسائية

سارة الحامدي (50) وسوار بوستة (53) وفاتن الهمامي (55) وخلود العوني (57) وسوار بن علي (59) وفاطمة الاينوبلي (62) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72)

الاكابر والكبريات

مصارعة رومانية

سليمان نصر (63) وعلاء الفرشيشي (67) واسكندر الميساوي (82) وامين قنيشي (97) ورضوان الشابي (130)

مصارعة حرة

الشاذلي المثلوثي (61) وهيثم الدخلاوي (65) وماهر الغانمي (70) وايوب براج (74) وعماد القديدي (92)

مصارعة نسائية

سارة الحمادي (50) وفاتن الهمامي (55) وسوار بن علي (59) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72) وليليا الماجري (62) ومروى مزيان (53) ودرصاف الغرسي (57)

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05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
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