بطولة امم افريقيا للمصارعة: المنتخب التونسي يتحول الى نيجيريا بوفد يضم 50 مصارعا

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05 فيفري 2018
بدأ وفد المنتخب التونسي للمصارعة منذ امس الاحد بالتحول الى نيجيريا للمشاركة في بطولة امم إفريقيا للعبة التي تتواصل من 5 الى 12 فيفري الجاري.
وتشارك تونس في البطولة (الترشيحية للالعاب الاولمبية للشباب "الارجنتين 2018" ) بـ 50 مصارعا ومصارعة.
وفي تصريح لـ "وات" اليوم الاثنين شدد زهير الصغير المدرب الوطني لمنتخب الاكابر على " استعداد المنتخبات الوطنية في مختلف الاصناف لرفع التحدي وخوض البطولة من اجل التتويج" موضحا " ان العناصر الوطنية اجرت تربصا تحضيريا في المنستير خلال شهر ديسمبر الماضي قبل ان تخوض تربصا ثانيا في العاصمة خلال الشهر الفارط وهي على اتم الاستعداد بدنيا وذهنيا للمراهنة على الميداليات في نيجيريا".
واضاف " حتما ستكون المنافسة شرسة مع عدد من المنتخبات الافريقية العريقة في رياضة المصارعة على غرار مصر والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا لكننا متفائلون بقدرتنا على كسب الرهان والتتويج من اجل حجز مقاعد في نهائيات اولمبياد الشباب في الارجنتين".
ويتركب الوفد الذي يقوده محمد البوصلاحي من المدربين زهير الصغير ومحمد البرقاوي وفوزي خرازي وحسن المستوري ومحمد السيد وعبد الخالق بهلول وفائزة البجاوي ومنتصر العبيدي ويضم المصارعين الاتي ذكرهم /
الاصاغر والصغريات
مصارعة رومانية
عمر الرزقي (وزن 45 كلغ) وهيثم الجويني (51 كلغ) ومهدي ذاكر (60) وامجد معافي (65) عزيز الاندلسي (71)
مصارعة حرة
اسامة الجمل (48) وهاشم الحسناوي (51) وريان العبيدي (55) وادم القرميشي (65) ويوسف عمار (80)
مصارعة نسائية
شيماء الروافي (43) ولمياء الرطيبي (46) ولبنى العيشاوي (49) واكرام بن حمودة (57) وزيب الصغير (65) وخديجة الجلاصي (73)
الاواسط والوسطيات
مصارعة رومانية
رضوان الطرهوني (63) وامين فنيشي (97) وفاضل البلاعجي (130)
مصارعة حرة
خيرالدين بن تليلي (65) وعزيز بن جعفر (70) وحلمي العجيمي (57)
مصارعة نسائية
سارة الحامدي (50) وسوار بوستة (53) وفاتن الهمامي (55) وخلود العوني (57) وسوار بن علي (59) وفاطمة الاينوبلي (62) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72)
الاكابر والكبريات
مصارعة رومانية
سليمان نصر (63) وعلاء الفرشيشي (67) واسكندر الميساوي (82) وامين قنيشي (97) ورضوان الشابي (130)
مصارعة حرة
الشاذلي المثلوثي (61) وهيثم الدخلاوي (65) وماهر الغانمي (70) وايوب براج (74) وعماد القديدي (92)
مصارعة نسائية
سارة الحمادي (50) وفاتن الهمامي (55) وسوار بن علي (59) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72) وليليا الماجري (62) ومروى مزيان (53) ودرصاف الغرسي (57)
بدأ وفد المنتخب التونسي للمصارعة منذ امس الاحد بالتحول الى نيجيريا للمشاركة في بطولة امم إفريقيا للعبة التي تتواصل من 5 الى 12 فيفري الجاري.
وتشارك تونس في البطولة (الترشيحية للالعاب الاولمبية للشباب "الارجنتين 2018" ) بـ 50 مصارعا ومصارعة.
وفي تصريح لـ "وات" اليوم الاثنين شدد زهير الصغير المدرب الوطني لمنتخب الاكابر على " استعداد المنتخبات الوطنية في مختلف الاصناف لرفع التحدي وخوض البطولة من اجل التتويج" موضحا " ان العناصر الوطنية اجرت تربصا تحضيريا في المنستير خلال شهر ديسمبر الماضي قبل ان تخوض تربصا ثانيا في العاصمة خلال الشهر الفارط وهي على اتم الاستعداد بدنيا وذهنيا للمراهنة على الميداليات في نيجيريا".
واضاف " حتما ستكون المنافسة شرسة مع عدد من المنتخبات الافريقية العريقة في رياضة المصارعة على غرار مصر والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا لكننا متفائلون بقدرتنا على كسب الرهان والتتويج من اجل حجز مقاعد في نهائيات اولمبياد الشباب في الارجنتين".
ويتركب الوفد الذي يقوده محمد البوصلاحي من المدربين زهير الصغير ومحمد البرقاوي وفوزي خرازي وحسن المستوري ومحمد السيد وعبد الخالق بهلول وفائزة البجاوي ومنتصر العبيدي ويضم المصارعين الاتي ذكرهم /
الاصاغر والصغريات
مصارعة رومانية
عمر الرزقي (وزن 45 كلغ) وهيثم الجويني (51 كلغ) ومهدي ذاكر (60) وامجد معافي (65) عزيز الاندلسي (71)
مصارعة حرة
اسامة الجمل (48) وهاشم الحسناوي (51) وريان العبيدي (55) وادم القرميشي (65) ويوسف عمار (80)
مصارعة نسائية
شيماء الروافي (43) ولمياء الرطيبي (46) ولبنى العيشاوي (49) واكرام بن حمودة (57) وزيب الصغير (65) وخديجة الجلاصي (73)
الاواسط والوسطيات
مصارعة رومانية
رضوان الطرهوني (63) وامين فنيشي (97) وفاضل البلاعجي (130)
مصارعة حرة
خيرالدين بن تليلي (65) وعزيز بن جعفر (70) وحلمي العجيمي (57)
مصارعة نسائية
سارة الحامدي (50) وسوار بوستة (53) وفاتن الهمامي (55) وخلود العوني (57) وسوار بن علي (59) وفاطمة الاينوبلي (62) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72)
الاكابر والكبريات
مصارعة رومانية
سليمان نصر (63) وعلاء الفرشيشي (67) واسكندر الميساوي (82) وامين قنيشي (97) ورضوان الشابي (130)
مصارعة حرة
الشاذلي المثلوثي (61) وهيثم الدخلاوي (65) وماهر الغانمي (70) وايوب براج (74) وعماد القديدي (92)
مصارعة نسائية
سارة الحمادي (50) وفاتن الهمامي (55) وسوار بن علي (59) ورهام العياري (68) ونور الجلجلي (72) وليليا الماجري (62) ومروى مزيان (53) ودرصاف الغرسي (57)
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018