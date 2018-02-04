اليابان: تحطّم مروحية عسكرية من طراز "أباتشي"

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تحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز " أباتشي"، اليوم الاثنين، غرب اليابان، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في منطقة سكنية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.اتش.كيه"، عن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، قوله "الهليكوبتر تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية وسقطت في منطقة ساجا أثناء تدريب.. المسؤولون في موقع التحطم ويقيمون حجم الأضرار".

وبثت الهيئة لقطات لرجال الإطفاء وهم يخمدون نيران مندلعة في منزل فيما انبعثت سحب الدخان من السطح والنوافذ.

المصدر: رويترز