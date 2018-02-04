أصيب اثر عملية مطاردة عسكرية: تحويل مهرّب الى احدى المصحات الخاصة بجرجيس‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: تم ظهر اليوم الاثنين، تحويل احد جريحي حادث انقلاب السيارة الذي جد، البارحة، بمنطقة لرزط الحدودية التابعة لمعتمدية الذهيبة اثر مطاردة عسكرية الى احدى المصحات الخاصة بجرجيس من ولاية مدنين بسبب حالته الخطيرة فيما لا يزال الجريح الثاني يرقد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما اكده مطلع لـ "الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فان الجريحين اصيلا معتمدية ذهيبة يشتغلان في تجارة التهريب وتمت مطاردتهما عند دخولهما الى المنطقة العازلة مما اسفر عن انقلاب سيارتهما.