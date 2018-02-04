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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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القضائي
منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
05 فيفري 2018 | 13:30

 مكتب الشروق- بنزرت - إيمان عبد الستار: تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت من القبض نهاية الأسبوع على 35عنصرا مفتّشا مع تحرير في ذات الإطار 75 مخالفة مرورية.

.كما علمنا انه في التدخلات الأخيرة  للشرطة البلدية تم حجز 700 كلغ من مادة الجلبانة 

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القضائي
منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
05 فيفري 2018 | 13:30

 مكتب الشروق- بنزرت - إيمان عبد الستار: تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت من القبض نهاية الأسبوع على 35عنصرا مفتّشا مع تحرير في ذات الإطار 75 مخالفة مرورية.

.كما علمنا انه في التدخلات الأخيرة  للشرطة البلدية تم حجز 700 كلغ من مادة الجلبانة 

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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع...
المزيد >>
سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي...
المزيد >>
حوّل عيادته الى محل لترويج الكوكايين:طبيب أسنان يدير شبكة ترويج المخدرات بين منوبة وأريانة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان طبيب أسنان هو الذي يدير شبكة ترويج الكوكايين التي اعلنت امس عن تفكيكها من طرف اعوان الحرس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
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