منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
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20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
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19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
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17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
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17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
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عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
مكتب الشروق- بنزرت - إيمان عبد الستار: تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت من القبض نهاية الأسبوع على 35عنصرا مفتّشا مع تحرير في ذات الإطار 75 مخالفة مرورية.
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جندوبة:ايقاف مفتش عنه صادرة في حقه 5 مناشير تفتيش
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منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم
مكتب الشروق- بنزرت - إيمان عبد الستار: تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت من القبض نهاية الأسبوع على 35عنصرا مفتّشا مع تحرير في ذات الإطار 75 مخالفة مرورية.
.كما علمنا انه في التدخلات الأخيرة للشرطة البلدية تم حجز 700 كلغ من مادة الجلبانة
جندوبة:ايقاف مفتش عنه صادرة في حقه 5 مناشير تفتيش
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان مركز شرطة النجدة و الشرطة العدلية من ايقاف مفتش عنه صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش في قضايا...المزيد >>
سرقة واتلاف تجهيزات فلاحية
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع...المزيد >>
سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي...المزيد >>
حوّل عيادته الى محل لترويج الكوكايين:طبيب أسنان يدير شبكة ترويج المخدرات بين منوبة وأريانة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان طبيب أسنان هو الذي يدير شبكة ترويج الكوكايين التي اعلنت امس عن تفكيكها من طرف اعوان الحرس...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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