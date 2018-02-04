منزل بورقيبة :إيقاف 35عنصرا مفتّشا عنهم

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مكتب الشروق- بنزرت - إيمان عبد الستار: تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت من القبض نهاية الأسبوع على 35عنصرا مفتّشا مع تحرير في ذات الإطار 75 مخالفة مرورية.

.كما علمنا انه في التدخلات الأخيرة للشرطة البلدية تم حجز 700 كلغ من مادة الجلبانة