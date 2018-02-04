سيدي علي بن عون: دخول عدد من معتصمي "ضاع العمر" في اضراب جوع‎

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سيدي علي بن عون - الشروق اون لاين – زهير المليكي: دخلت مجموعة من معتصمي "ضاع العمر" بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في اضراب جوع بحضور عدد من اوليائهم .
منسق الاعتصام جعفر عوني افاد بـ"انه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين لأكثر من ستة اشهر بمقر المعتمدية دخلوا في اضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل والتنديد بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها لهمومهم وآلامهم" .
واضاف بانهم سيواصلون النضال وسيدخلون قريبا في اضراب جوع وحشي اذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.
من جانبه ساند الكاتب العام المحلي للاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي "ضاع العمر" ودعا السلط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والنزول الى المعتصمين ومحاورتهم وايجاد الحلول اللازمة لتجنب الأسوأ ،ونبّه الى ان الاتحاد المحلي الذي علق الاضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا للدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة ضاع العمر الذي نقل منهم اثنين لتردي حالتهما الصحية لمصحة خاصة بقفصة خاصة وانهم يعانون من امراض مزمنة .
سيدي علي بن عون - الشروق اون لاين – زهير المليكي: دخلت مجموعة من معتصمي "ضاع العمر" بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في اضراب جوع بحضور عدد من اوليائهم .
منسق الاعتصام جعفر عوني افاد بـ"انه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين لأكثر من ستة اشهر بمقر المعتمدية دخلوا في اضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل والتنديد بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها لهمومهم وآلامهم" .
واضاف بانهم سيواصلون النضال وسيدخلون قريبا في اضراب جوع وحشي اذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.
من جانبه ساند الكاتب العام المحلي للاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي "ضاع العمر" ودعا السلط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والنزول الى المعتصمين ومحاورتهم وايجاد الحلول اللازمة لتجنب الأسوأ ،ونبّه الى ان الاتحاد المحلي الذي علق الاضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا للدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة ضاع العمر الذي نقل منهم اثنين لتردي حالتهما الصحية لمصحة خاصة بقفصة خاصة وانهم يعانون من امراض مزمنة .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018