سيدي علي بن عون: دخول عدد من معتصمي "ضاع العمر" في اضراب جوع‎

سيدي علي بن عون - الشروق اون لاين – زهير المليكي: دخلت مجموعة من معتصمي "ضاع العمر" بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في اضراب جوع بحضور عدد من اوليائهم .

منسق الاعتصام جعفر عوني افاد بـ"انه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين لأكثر من ستة اشهر بمقر المعتمدية دخلوا في اضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل والتنديد بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها لهمومهم وآلامهم" .

واضاف بانهم سيواصلون النضال وسيدخلون قريبا في اضراب جوع وحشي اذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.

من جانبه ساند الكاتب العام المحلي للاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي "ضاع العمر" ودعا السلط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والنزول الى المعتصمين ومحاورتهم وايجاد الحلول اللازمة لتجنب الأسوأ ،ونبّه الى ان الاتحاد المحلي الذي علق الاضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا للدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة ضاع العمر الذي نقل منهم اثنين لتردي حالتهما الصحية لمصحة خاصة بقفصة خاصة وانهم يعانون من امراض مزمنة .