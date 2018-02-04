الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سيدي علي بن عون: دخول عدد من معتصمي "ضاع العمر" في اضراب جوع‎
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
شروق الجهات
سيدي علي بن عون: دخول عدد من معتصمي "ضاع العمر" في اضراب جوع‎
05 فيفري 2018 | 13:15

سيدي علي بن عون - الشروق اون لاين – زهير المليكي: دخلت مجموعة من معتصمي "ضاع العمر" بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في اضراب جوع بحضور عدد من اوليائهم .

منسق الاعتصام جعفر عوني  افاد بـ"انه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين لأكثر من ستة اشهر بمقر المعتمدية دخلوا في اضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل والتنديد بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة  وعدم اكتراثها لهمومهم وآلامهم"  .

واضاف بانهم سيواصلون النضال وسيدخلون قريبا  في اضراب جوع وحشي اذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة. 

من جانبه ساند الكاتب العام المحلي للاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني  معتصمي "ضاع العمر" ودعا السلط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والنزول الى المعتصمين ومحاورتهم وايجاد الحلول اللازمة لتجنب الأسوأ ،ونبّه الى ان الاتحاد المحلي الذي علق الاضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا للدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة  المضربين عن الطعام من مجموعة ضاع العمر الذي نقل منهم اثنين لتردي حالتهما الصحية لمصحة خاصة بقفصة خاصة وانهم يعانون من امراض مزمنة .

تقرؤون أيضا
توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018 السّاعة 17:50
قابس- الشروق اون لاين - رؤوف الطابعي: بنفاد مخزونها من الفسفاط توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس علی...
المزيد >>
جندوبة: الفلاحون يحتجون ويطالبون بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحة
05 فيفري 2018 السّاعة 15:32
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر...
المزيد >>
باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق
05 فيفري 2018 السّاعة 14:36
جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : احتج اليوم الاثنين عدد من الشبان من باعة البنزين المهرب وسط...
المزيد >>
الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 السّاعة 14:20
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
سيدي علي بن عون: دخول عدد من معتصمي "ضاع العمر" في اضراب جوع‎
05 فيفري 2018 | 13:15

سيدي علي بن عون - الشروق اون لاين – زهير المليكي: دخلت مجموعة من معتصمي "ضاع العمر" بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في اضراب جوع بحضور عدد من اوليائهم .

منسق الاعتصام جعفر عوني  افاد بـ"انه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين لأكثر من ستة اشهر بمقر المعتمدية دخلوا في اضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل والتنديد بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة  وعدم اكتراثها لهمومهم وآلامهم"  .

واضاف بانهم سيواصلون النضال وسيدخلون قريبا  في اضراب جوع وحشي اذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة. 

من جانبه ساند الكاتب العام المحلي للاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني  معتصمي "ضاع العمر" ودعا السلط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والنزول الى المعتصمين ومحاورتهم وايجاد الحلول اللازمة لتجنب الأسوأ ،ونبّه الى ان الاتحاد المحلي الذي علق الاضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا للدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة  المضربين عن الطعام من مجموعة ضاع العمر الذي نقل منهم اثنين لتردي حالتهما الصحية لمصحة خاصة بقفصة خاصة وانهم يعانون من امراض مزمنة .

تقرؤون أيضا
توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018 السّاعة 17:50
قابس- الشروق اون لاين - رؤوف الطابعي: بنفاد مخزونها من الفسفاط توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس علی...
المزيد >>
جندوبة: الفلاحون يحتجون ويطالبون بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحة
05 فيفري 2018 السّاعة 15:32
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر...
المزيد >>
باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق
05 فيفري 2018 السّاعة 14:36
جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : احتج اليوم الاثنين عدد من الشبان من باعة البنزين المهرب وسط...
المزيد >>
الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 السّاعة 14:20
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
﻿