تونس تعد لنيل علامة اليونسكو لمشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي بحلول 2020

قال المدير المساعد لمشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب التونسي'جيوبارك' محسن بن حسين، أن الديوان الوطني للمناجم يعمل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والفنيين لتقديم ملف للحصول على علامة 'متحف جيولوجي' تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بحلول 2020.

وأضاف بن حسين أن الديوان يعد لعقد ورشة بولاية مدنين يوم الخميس 8 فيفري 2018، لعرض نتائج دراسة حول تصور المتحف وآجال تنفيذه أعدها خبراء عبر تعاون مع مؤسسة 'سويس كونتاكت' سيحضرها زهاء 100 مسؤول عن هياكل وطنية ومحلية للتوصل إلى توافقات حول خارطة طريق لتنفيذ المشروع.

وبين المسؤول أن المشروع الذي يمتد على مساحات شاسعة واقعة جنوب البلاد، يتضمن مقومات، منها بقايا وآثار الديناصورات وترسبات جوارسية وطباشيرية ونباتات متحجرة ومواقع تاريخية وحياة برية نادرة يشكل في حال اعتماده رسميا ركيزة هامة في السياحة التونسية.

وتضم الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية حاليا 127 منتزه موزعين على 35 دولة من بينها منتزه وحيد في القارة الإفريقية (مقون بالمغرب).

وشرع الديوان الوطني للمناجم في الاهتمام بهذا الفضاء الجيولوجي منذ سنة 2000 إلى أن أصبح فكرة منذ سنة 2016 وجدت اهتمام مؤسسة السياحة السويسرية سويس كونتاكت التي تعكف حاليا على وضع تصور لتنشيط المنطقة.

وتبحث الورشة تحديد فضاء المنتزه الجيولوجي ودعم الأنشطة الإقتصادية الملائمة مع إمكانيات الجهة ومشاركة السلط الجهوية ويحضرها خصوصا ممثلين عن المجلسين الجهويين لكل من تطاوين ومدنين إلى جانب ممثلين عن معهد المناطق القاحلة ومنتزه "أبوان" الإيطالي.

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