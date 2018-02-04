تونس تعد لنيل علامة اليونسكو لمشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي بحلول 2020

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قال المدير المساعد لمشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب التونسي'جيوبارك' محسن بن حسين، أن الديوان الوطني للمناجم يعمل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والفنيين لتقديم ملف للحصول على علامة 'متحف جيولوجي' تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بحلول 2020.
وأضاف بن حسين أن الديوان يعد لعقد ورشة بولاية مدنين يوم الخميس 8 فيفري 2018، لعرض نتائج دراسة حول تصور المتحف وآجال تنفيذه أعدها خبراء عبر تعاون مع مؤسسة 'سويس كونتاكت' سيحضرها زهاء 100 مسؤول عن هياكل وطنية ومحلية للتوصل إلى توافقات حول خارطة طريق لتنفيذ المشروع.
وبين المسؤول أن المشروع الذي يمتد على مساحات شاسعة واقعة جنوب البلاد، يتضمن مقومات، منها بقايا وآثار الديناصورات وترسبات جوارسية وطباشيرية ونباتات متحجرة ومواقع تاريخية وحياة برية نادرة يشكل في حال اعتماده رسميا ركيزة هامة في السياحة التونسية.
وتضم الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية حاليا 127 منتزه موزعين على 35 دولة من بينها منتزه وحيد في القارة الإفريقية (مقون بالمغرب).
وشرع الديوان الوطني للمناجم في الاهتمام بهذا الفضاء الجيولوجي منذ سنة 2000 إلى أن أصبح فكرة منذ سنة 2016 وجدت اهتمام مؤسسة السياحة السويسرية سويس كونتاكت التي تعكف حاليا على وضع تصور لتنشيط المنطقة.
وتبحث الورشة تحديد فضاء المنتزه الجيولوجي ودعم الأنشطة الإقتصادية الملائمة مع إمكانيات الجهة ومشاركة السلط الجهوية ويحضرها خصوصا ممثلين عن المجلسين الجهويين لكل من تطاوين ومدنين إلى جانب ممثلين عن معهد المناطق القاحلة ومنتزه "أبوان" الإيطالي.
قال المدير المساعد لمشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب التونسي'جيوبارك' محسن بن حسين، أن الديوان الوطني للمناجم يعمل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والفنيين لتقديم ملف للحصول على علامة 'متحف جيولوجي' تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بحلول 2020.
وأضاف بن حسين أن الديوان يعد لعقد ورشة بولاية مدنين يوم الخميس 8 فيفري 2018، لعرض نتائج دراسة حول تصور المتحف وآجال تنفيذه أعدها خبراء عبر تعاون مع مؤسسة 'سويس كونتاكت' سيحضرها زهاء 100 مسؤول عن هياكل وطنية ومحلية للتوصل إلى توافقات حول خارطة طريق لتنفيذ المشروع.
وبين المسؤول أن المشروع الذي يمتد على مساحات شاسعة واقعة جنوب البلاد، يتضمن مقومات، منها بقايا وآثار الديناصورات وترسبات جوارسية وطباشيرية ونباتات متحجرة ومواقع تاريخية وحياة برية نادرة يشكل في حال اعتماده رسميا ركيزة هامة في السياحة التونسية.
وتضم الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية حاليا 127 منتزه موزعين على 35 دولة من بينها منتزه وحيد في القارة الإفريقية (مقون بالمغرب).
وشرع الديوان الوطني للمناجم في الاهتمام بهذا الفضاء الجيولوجي منذ سنة 2000 إلى أن أصبح فكرة منذ سنة 2016 وجدت اهتمام مؤسسة السياحة السويسرية سويس كونتاكت التي تعكف حاليا على وضع تصور لتنشيط المنطقة.
وتبحث الورشة تحديد فضاء المنتزه الجيولوجي ودعم الأنشطة الإقتصادية الملائمة مع إمكانيات الجهة ومشاركة السلط الجهوية ويحضرها خصوصا ممثلين عن المجلسين الجهويين لكل من تطاوين ومدنين إلى جانب ممثلين عن معهد المناطق القاحلة ومنتزه "أبوان" الإيطالي.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018