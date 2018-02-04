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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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عودة الخطوط الاماراتية لرحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم
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الأولى
عودة الخطوط الاماراتية لرحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم
05 فيفري 2018 | 13:01

افاد كمال ميلاد مدير عام الطيران المدني، انه تم الاتفاق بعد اجراء عديد الاتصالات المباشرة مع الجانب الاماراتي وعلى اعلى مستوى ،على ان تستانف الخطوط الاماراتية رحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم .

واضاف، كمال ميلاد، لاذاعة "شمس اف ام" ، اليوم الاثنين ، ان هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوي التي تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وان الموسم الشتوي قد انتهى والموسم الصيفي سينطلق يوم 25 مارس القادم .

وقال، مدير عام تاطيران المدني ،ان هذا التاخير يعتبرعاديا لان شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات ولها التزامات على خطوط اخرى ، مضيفا قوله  » الاشكال انتهى والخطوط الاماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك  » .

وكانت وزارة النقل، قد اصدرت في الشهر المنقضي ، بيانا ،اعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك اثررفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.

كما ورد ،في ذات البيان ، »انه وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات التوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية واحكام الإتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 افريل 2000 والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شانه أن يمس او يسيء للعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين بمايحفظ مصالح البلدين وامنهما المشترك ».

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الأولى
عودة الخطوط الاماراتية لرحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم
05 فيفري 2018 | 13:01

افاد كمال ميلاد مدير عام الطيران المدني، انه تم الاتفاق بعد اجراء عديد الاتصالات المباشرة مع الجانب الاماراتي وعلى اعلى مستوى ،على ان تستانف الخطوط الاماراتية رحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم .

واضاف، كمال ميلاد، لاذاعة "شمس اف ام" ، اليوم الاثنين ، ان هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوي التي تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وان الموسم الشتوي قد انتهى والموسم الصيفي سينطلق يوم 25 مارس القادم .

وقال، مدير عام تاطيران المدني ،ان هذا التاخير يعتبرعاديا لان شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات ولها التزامات على خطوط اخرى ، مضيفا قوله  » الاشكال انتهى والخطوط الاماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك  » .

وكانت وزارة النقل، قد اصدرت في الشهر المنقضي ، بيانا ،اعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك اثررفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.

كما ورد ،في ذات البيان ، »انه وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات التوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية واحكام الإتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 افريل 2000 والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شانه أن يمس او يسيء للعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين بمايحفظ مصالح البلدين وامنهما المشترك ».

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05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
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05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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