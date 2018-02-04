عودة الخطوط الاماراتية لرحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم

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افاد كمال ميلاد مدير عام الطيران المدني، انه تم الاتفاق بعد اجراء عديد الاتصالات المباشرة مع الجانب الاماراتي وعلى اعلى مستوى ،على ان تستانف الخطوط الاماراتية رحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم .
واضاف، كمال ميلاد، لاذاعة "شمس اف ام" ، اليوم الاثنين ، ان هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوي التي تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وان الموسم الشتوي قد انتهى والموسم الصيفي سينطلق يوم 25 مارس القادم .
وقال، مدير عام تاطيران المدني ،ان هذا التاخير يعتبرعاديا لان شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات ولها التزامات على خطوط اخرى ، مضيفا قوله » الاشكال انتهى والخطوط الاماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك » .
وكانت وزارة النقل، قد اصدرت في الشهر المنقضي ، بيانا ،اعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك اثررفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.
كما ورد ،في ذات البيان ، »انه وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات التوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية واحكام الإتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 افريل 2000 والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شانه أن يمس او يسيء للعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين بمايحفظ مصالح البلدين وامنهما المشترك ».
افاد كمال ميلاد مدير عام الطيران المدني، انه تم الاتفاق بعد اجراء عديد الاتصالات المباشرة مع الجانب الاماراتي وعلى اعلى مستوى ،على ان تستانف الخطوط الاماراتية رحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم .
واضاف، كمال ميلاد، لاذاعة "شمس اف ام" ، اليوم الاثنين ، ان هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوي التي تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وان الموسم الشتوي قد انتهى والموسم الصيفي سينطلق يوم 25 مارس القادم .
وقال، مدير عام تاطيران المدني ،ان هذا التاخير يعتبرعاديا لان شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات ولها التزامات على خطوط اخرى ، مضيفا قوله » الاشكال انتهى والخطوط الاماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك » .
وكانت وزارة النقل، قد اصدرت في الشهر المنقضي ، بيانا ،اعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك اثررفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.
كما ورد ،في ذات البيان ، »انه وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات التوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية واحكام الإتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 افريل 2000 والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شانه أن يمس او يسيء للعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين بمايحفظ مصالح البلدين وامنهما المشترك ».
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018