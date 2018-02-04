النفيضة: تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

مكتب الساحل-الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: علمت "الشروق اون لاين" من مصادر مطلعة ان وحدات من الجيش الوطني مصحوبة بتعزيز من الحرس الوطني تحولوا إلى أحد ارياف النفيضة وقاموا بتفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها فلاح ليلة البارحة أثناء قيامه برعي الأغنام حيث قام بأشعار وحدات الحرس الوطني التي تحولت على عين المكان وقاموا بالاحتفاظ بها وتفجيرها اليوم بعيدا عن التجمّعات السكنية.

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