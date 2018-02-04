رفراف: القبض على منحرف خطير محل 3 مناشير تفتيش

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين ان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت تمكن يوم 03 فيفري 2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير عمره 30 سنة، قاطن بالجهة بعد نصب كمين محكم له.

وبالتحري معه تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل "القتل العمد" و"ترويج واستهلاك مواد مخدرة". وحجزت لديه علبة غاز مشل للحركة وآلة حادة (سكين).

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.