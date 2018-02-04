احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الملازم عاطف الجبري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ويذكر ان عاطف الجبري استشهد في أحداث رواد الإرهابية في فيفري 2013.

تم صباح اليوم الاثنين 05 فيفري 2018 احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الملازم عاطف الجبري بمدينة باجة.