المظيلة: وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا

مكتب قفصة الشروق أون لاين : عبد الملك زعلاني : نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل بمدينة المظيلة وقفة احتجاجية أمام المعتمدية على خلفية المطالبة وبالتشغيل والتنمية وقد رفع المحتجون عديد الشعارات منها تشغيل فرد من كل عائلة وتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق العمومية بالإضافة الى أولوية أبناء للمنطقة في الانتداب بالشركات المنتصبة بالمدينة