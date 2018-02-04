المظيلة: وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
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20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
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19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
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17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
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17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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المظيلة: وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا
مكتب قفصة الشروق أون لاين : عبد الملك زعلاني : نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل بمدينة المظيلة وقفة احتجاجية أمام المعتمدية على خلفية المطالبة وبالتشغيل والتنمية وقد رفع المحتجون عديد الشعارات منها تشغيل فرد من كل عائلة وتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق العمومية بالإضافة الى أولوية أبناء للمنطقة في الانتداب بالشركات المنتصبة بالمدينة
توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018 السّاعة 17:50
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05 فيفري 2018 السّاعة 15:32
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر...المزيد >>
باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق
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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة...المزيد >>
المظيلة: وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا
مكتب قفصة الشروق أون لاين : عبد الملك زعلاني : نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل بمدينة المظيلة وقفة احتجاجية أمام المعتمدية على خلفية المطالبة وبالتشغيل والتنمية وقد رفع المحتجون عديد الشعارات منها تشغيل فرد من كل عائلة وتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق العمومية بالإضافة الى أولوية أبناء للمنطقة في الانتداب بالشركات المنتصبة بالمدينة
توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018 السّاعة 17:50
قابس- الشروق اون لاين - رؤوف الطابعي: بنفاد مخزونها من الفسفاط توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس علی...المزيد >>
جندوبة: الفلاحون يحتجون ويطالبون بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحة
05 فيفري 2018 السّاعة 15:32
جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الاثنين عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر...المزيد >>
باعة البنزين المهرب بعين دراهم يحتجون ويغلقون الطريق
05 فيفري 2018 السّاعة 14:36
جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني : احتج اليوم الاثنين عدد من الشبان من باعة البنزين المهرب وسط...المزيد >>
الشركة الجهوية للنقل القيروان تنطلق في رحلات جديدة
05 فيفري 2018 السّاعة 14:20
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: بين بوحجلة والقيروان ذهابا و إيابا أكد كمال الفجاري رئيس مصلحة...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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