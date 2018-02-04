إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ المغنية أساور محمد ووالدتها من أجل تهم "التهديد بما يوجب عقاب جنائي وهضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء على الأخلاق الحميدة".