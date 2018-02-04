وزير الفلاحة: الزيادة في سعر الماء ليست مطروحا الآن

بنزرت – الشروق اون لاين - ايمان عبد الستار: اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أنّ قرار الزيادة في سعر الماء ليس مطروحا حاليا، مؤكّدا أنّ هذا الأمر يبقى من مشمولات مجلس الوزراء.

وتابع الوزير في تصريح لـ"الشروق أون لاين" خلال زيارته إلى ولاية بنزرت، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، أنّ هناك نقصا في مخزون السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب رغم اضافة معدل مائة مليون متر مكعب من المياه.