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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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وزير الفلاحة: الزيادة في سعر الماء ليست مطروحا الآن
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الأولى
وزير الفلاحة: الزيادة في سعر الماء ليست مطروحا الآن
05 فيفري 2018 | 12:01

بنزرت – الشروق اون لاين - ايمان عبد الستار: اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أنّ قرار الزيادة في سعر الماء ليس مطروحا حاليا، مؤكّدا أنّ هذا الأمر يبقى من مشمولات مجلس الوزراء.

وتابع الوزير في تصريح لـ"الشروق أون لاين" خلال زيارته إلى ولاية بنزرت، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، أنّ هناك نقصا في مخزون السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب رغم اضافة معدل مائة مليون متر مكعب من المياه.

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وزير الفلاحة: الزيادة في سعر الماء ليست مطروحا الآن
05 فيفري 2018 | 12:01

بنزرت – الشروق اون لاين - ايمان عبد الستار: اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أنّ قرار الزيادة في سعر الماء ليس مطروحا حاليا، مؤكّدا أنّ هذا الأمر يبقى من مشمولات مجلس الوزراء.

وتابع الوزير في تصريح لـ"الشروق أون لاين" خلال زيارته إلى ولاية بنزرت، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، أنّ هناك نقصا في مخزون السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب رغم اضافة معدل مائة مليون متر مكعب من المياه.

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05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...
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مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
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مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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