باجة: مسنّ يتعرّض للسرقة والتّعنيف ‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب باجة – الشروق اون لاين- ايهاب النفزي: تعرّض منذ أسبوع تقريبا شيخ يبلغ من العمر 90 سنة للسرقة والتّعنيف من طرف 4 منحرفين.

المسن يقطن بمفرده في منزل متواضع بحي المزارة، وليلة الواقعة تسلل عبر سطح منزله 4 منحرفون وعنّفوه ثم قاموا بسرقة تلفاز قديم ومبلغ مالي يقدر بـ 50 دينار. وقد تعهّد أعوان شرطة مركز المزارة بالموضوع.