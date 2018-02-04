الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة عشرة

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05 فيفري 2018
تعود نهاية هذا الأسبوع الرابطة المحترفة الأولى للنشاط بمباريات الجولة 18 وستنقسم المباريات على 3 دفعات تنطلق يوم السبت 10 فيفري وتختتم يوم الخميس 15 فيفري وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة :
السبت 10 فيفري 2018
في القيروان (س13 و30)
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري
في المتلوي (س14)
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
في مدنين (س14)
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس
الاحد 11 فيفري 2018
في قابس (س14)
الملعب القابسي - النادي الافريقي
في جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي - الملعب التونسي
الاربعاء 14 فيفري 2018
في بنقردان (س14)
اتحاد بنقردان - النادي البنزرتي
الخميس 15 فيفري 2018
في رادس (س14)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
تعود نهاية هذا الأسبوع الرابطة المحترفة الأولى للنشاط بمباريات الجولة 18 وستنقسم المباريات على 3 دفعات تنطلق يوم السبت 10 فيفري وتختتم يوم الخميس 15 فيفري وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة :
السبت 10 فيفري 2018
في القيروان (س13 و30)
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري
في المتلوي (س14)
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
في مدنين (س14)
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس
الاحد 11 فيفري 2018
في قابس (س14)
الملعب القابسي - النادي الافريقي
في جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي - الملعب التونسي
الاربعاء 14 فيفري 2018
في بنقردان (س14)
اتحاد بنقردان - النادي البنزرتي
الخميس 15 فيفري 2018
في رادس (س14)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018