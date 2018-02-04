الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة عشرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعود نهاية هذا الأسبوع الرابطة المحترفة الأولى للنشاط بمباريات الجولة 18 وستنقسم المباريات على 3 دفعات تنطلق يوم السبت 10 فيفري وتختتم يوم الخميس 15 فيفري وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة :