راس الجبل: العثور على امرأة جثّة هامدة بالقرب من واد

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مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اهتزّت معتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت على وقع حادثة اليمة تمثلت في العثور على امرأة من مواليد 1954 اصيلة منطقة عوسجة جثة هامدة بالقرب من وادي القنطرة .
وتفيد معطياتنا الاولية انّ المرأة تعيش بمفردها حيث استقبلها المستشفى المحلي حسان بالخوجة الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين في حالة صحية رثّة قبل ان يتم تقديم لها الاسعافات الضرورية وتغادر الفضاء الاستشفائي اين تم العثور عليها صباح اليوم الاثنين جثة هامدة بالقرب من احد الاودية بمعتمدية راس الجبل.
وقد تعهدت الفرقة العدلية للأبحاث للحرس الوطني ببنزرت بالموضوع مع رفع الجثة للتشريح .
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اهتزّت معتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت على وقع حادثة اليمة تمثلت في العثور على امرأة من مواليد 1954 اصيلة منطقة عوسجة جثة هامدة بالقرب من وادي القنطرة .
وتفيد معطياتنا الاولية انّ المرأة تعيش بمفردها حيث استقبلها المستشفى المحلي حسان بالخوجة الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين في حالة صحية رثّة قبل ان يتم تقديم لها الاسعافات الضرورية وتغادر الفضاء الاستشفائي اين تم العثور عليها صباح اليوم الاثنين جثة هامدة بالقرب من احد الاودية بمعتمدية راس الجبل.
وقد تعهدت الفرقة العدلية للأبحاث للحرس الوطني ببنزرت بالموضوع مع رفع الجثة للتشريح .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018