راس الجبل: العثور على امرأة جثّة هامدة بالقرب من واد

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اهتزّت معتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت على وقع حادثة اليمة تمثلت في العثور على امرأة من مواليد 1954 اصيلة منطقة عوسجة جثة هامدة بالقرب من وادي القنطرة .

وتفيد معطياتنا الاولية انّ المرأة تعيش بمفردها حيث استقبلها المستشفى المحلي حسان بالخوجة الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين في حالة صحية رثّة قبل ان يتم تقديم لها الاسعافات الضرورية وتغادر الفضاء الاستشفائي اين تم العثور عليها صباح اليوم الاثنين جثة هامدة بالقرب من احد الاودية بمعتمدية راس الجبل.

وقد تعهدت الفرقة العدلية للأبحاث للحرس الوطني ببنزرت بالموضوع مع رفع الجثة للتشريح .