العاصمة: انطلاق الإعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انطلق صباح اليوم الاثنين 05 فيفري 2018 بأحد نزل العاصمة الإعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تحت اشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي