المحرس: إحباط عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجهة

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تمكنت يوم 04 فيفري 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 39 شخصا داخل منزل بالجهة أعمارهم تتراوح بين 14 و41 سنة قاطنين ولايات بنعروس، صفاقس، القيروان، تونس، سوسة، أريانة، قفصة ومدنين من بينهم 04 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحري معهم إعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة سرية بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
تمكنت يوم 04 فيفري 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 39 شخصا داخل منزل بالجهة أعمارهم تتراوح بين 14 و41 سنة قاطنين ولايات بنعروس، صفاقس، القيروان، تونس، سوسة، أريانة، قفصة ومدنين من بينهم 04 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحري معهم إعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة سرية بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018