المحرس: إحباط عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجهة

تمكنت يوم 04 فيفري 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 39 شخصا داخل منزل بالجهة أعمارهم تتراوح بين 14 و41 سنة قاطنين ولايات بنعروس، صفاقس، القيروان، تونس، سوسة، أريانة، قفصة ومدنين من بينهم 04 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري معهم إعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة سرية بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.