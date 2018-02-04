سيدي بوزيد: تعطّل الدروس بالمدرسة الابتدائية اولاد الفالح

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ونفّذ الاولياء وقفة احتجاجية للمطالبة بتعبيد المسلك الفلاحي الذي يربط منطقتهم بمنطقة الرضاع.

سيدي بوزيد -الشروق أون لاين- قيس عماري : تعطلت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية اولاد الفالح من معتمدية الرقاب بعد ان قام الاولياء بمنع منظوريهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي المسلك الفلاحي.