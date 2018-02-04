الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قريبا.. اطلاق خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار وابيدجان وغانا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
الأولى
قريبا.. اطلاق خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار وابيدجان وغانا
05 فيفري 2018 | 10:15

تستعد تونس، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار (السينغال) وابيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).

وينطلق الخط، الذي يهدف الى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية، من ميناء قابس اوميناء صفاقس، وفق وزارة النقل. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.

وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.

وتهدف استراتيجية الحكومة الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية اذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).

كما تجري حاليا الدراسات لاطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.

وات
تقرؤون أيضا
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...
المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...
المزيد >>
مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
المزيد >>
مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قريبا.. اطلاق خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار وابيدجان وغانا
05 فيفري 2018 | 10:15

تستعد تونس، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار (السينغال) وابيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).

وينطلق الخط، الذي يهدف الى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية، من ميناء قابس اوميناء صفاقس، وفق وزارة النقل. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.

وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.

وتهدف استراتيجية الحكومة الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية اذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).

كما تجري حاليا الدراسات لاطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.

وات
تقرؤون أيضا
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...
المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...
المزيد >>
مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
المزيد >>
مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
﻿