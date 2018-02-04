قريبا.. اطلاق خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار وابيدجان وغانا

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تستعد تونس، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار (السينغال) وابيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).
وينطلق الخط، الذي يهدف الى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية، من ميناء قابس اوميناء صفاقس، وفق وزارة النقل. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.
وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.
وتهدف استراتيجية الحكومة الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية اذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).
كما تجري حاليا الدراسات لاطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.
تستعد تونس، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار (السينغال) وابيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).
وينطلق الخط، الذي يهدف الى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية، من ميناء قابس اوميناء صفاقس، وفق وزارة النقل. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.
وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.
وتهدف استراتيجية الحكومة الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية اذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).
كما تجري حاليا الدراسات لاطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018