قريبا.. اطلاق خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار وابيدجان وغانا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تستعد تونس، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تونس بداكار (السينغال) وابيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).

وينطلق الخط، الذي يهدف الى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الافريقية، من ميناء قابس اوميناء صفاقس، وفق وزارة النقل. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.

وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.

وتهدف استراتيجية الحكومة الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية اذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).

كما تجري حاليا الدراسات لاطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.

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