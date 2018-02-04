ايطاليا: مصرع شخصين في منتجع للتزلج بسبب انهيار الثلوج

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قتل شخصان، نتيجة انهيار الثلوج المتراكمة على الجبال، في منتجع للتزلج في المنطقة الوسطى من إيطاليا.

وأفادت صحيفة "لوكال"، بأن الحادث وقع في منتجع Campo Felice الذي يبعد 120 كم عن روما.

وأشارت إلى إصابة شخص ثالث في الحادث. وقالت الصحيفة، إن الثلاثة كانوا يتزلجون على الثلج في الجبال في مسارات غير مخصصة لذلك.

المصدر: روسيا اليوم