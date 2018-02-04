تونس تبدأ جولة استكشاف دبلوماسية واستثمارية لثلاث أسواق آسياوية

أعلن مركز النهوض بالصادرات أنه يعد لتنظيم بعثة أعمال تونسية متعددة التخصصات من 25 فيفري الى 03 مارس 2018 الى 3 دول آسياوية تبدأ بسنغفورة مرورا بماليزيا وصولا الى تيلندا في إطار بحث الدبلوماسية الاقتصادية لتونس عن اسواق جديدة.

ويقود الزيارة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، الى جانب مشاركة مركز النهوض بالصادرات في ظل بيانات عن القدرات الكبيرة الى تتوفر بهذه السوق وامكانيات تسويق منتوجات تونسية والتعريف بالاقتصاد التونسي والحوافز الاستثمارية من خلال ايام مفتوحة تعقد بكل بلد من البلدان المعنية.

وفتح مركز النهوض بالصادرات باب المشاركة امام جميع التخصصات على غرار الصناعات الغذائية ومكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والصناعات الكميائية وصناعة تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة والسياحة.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات اعمال وشراكات الى جانب زيارات ميدانية علما وان المركز حدد يوم 12 فيفري الجاري لإغلاق باب الترشح للمشاركة في هذه البعثة.

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