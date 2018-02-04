تونس تبدأ جولة استكشاف دبلوماسية واستثمارية لثلاث أسواق آسياوية

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أعلن مركز النهوض بالصادرات أنه يعد لتنظيم بعثة أعمال تونسية متعددة التخصصات من 25 فيفري الى 03 مارس 2018 الى 3 دول آسياوية تبدأ بسنغفورة مرورا بماليزيا وصولا الى تيلندا في إطار بحث الدبلوماسية الاقتصادية لتونس عن اسواق جديدة.
ويقود الزيارة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، الى جانب مشاركة مركز النهوض بالصادرات في ظل بيانات عن القدرات الكبيرة الى تتوفر بهذه السوق وامكانيات تسويق منتوجات تونسية والتعريف بالاقتصاد التونسي والحوافز الاستثمارية من خلال ايام مفتوحة تعقد بكل بلد من البلدان المعنية.
وفتح مركز النهوض بالصادرات باب المشاركة امام جميع التخصصات على غرار الصناعات الغذائية ومكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والصناعات الكميائية وصناعة تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة والسياحة.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات اعمال وشراكات الى جانب زيارات ميدانية علما وان المركز حدد يوم 12 فيفري الجاري لإغلاق باب الترشح للمشاركة في هذه البعثة.
أعلن مركز النهوض بالصادرات أنه يعد لتنظيم بعثة أعمال تونسية متعددة التخصصات من 25 فيفري الى 03 مارس 2018 الى 3 دول آسياوية تبدأ بسنغفورة مرورا بماليزيا وصولا الى تيلندا في إطار بحث الدبلوماسية الاقتصادية لتونس عن اسواق جديدة.
ويقود الزيارة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، الى جانب مشاركة مركز النهوض بالصادرات في ظل بيانات عن القدرات الكبيرة الى تتوفر بهذه السوق وامكانيات تسويق منتوجات تونسية والتعريف بالاقتصاد التونسي والحوافز الاستثمارية من خلال ايام مفتوحة تعقد بكل بلد من البلدان المعنية.
وفتح مركز النهوض بالصادرات باب المشاركة امام جميع التخصصات على غرار الصناعات الغذائية ومكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والصناعات الكميائية وصناعة تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة والسياحة.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات اعمال وشراكات الى جانب زيارات ميدانية علما وان المركز حدد يوم 12 فيفري الجاري لإغلاق باب الترشح للمشاركة في هذه البعثة.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018