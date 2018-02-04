الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في اصطدام قطارين

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أدى تصادم قطارين امس الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، كان أحدهما يقل 147 راكبا والثاني ينقل بضائع، إلى مقتل شخصين وجرح 70 آخرين. حسبما قالت الشرطة المحلية، التي أضافت أن الحادث نجم عنه أيضا تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات.
وقالت الشرطة إن أحد القطارين كان متوجها من نيويورك إلى ميامي واصطدم بقطار آخر للشحن ثم خرج عن سكته في بلدة كايس، قرب مدينة كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية عند الساعة 02:30 الأحد. وأوضحت أنه تم إخراج جميع الركاب من القطار.
وتحدثت الشرطة عن تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث.
وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك" إن مقطورات الركاب خرجت عن السكة، موضحة أن القطار كان يقل139 مسافرا وثمانية من موظفي الشركة.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.
أدى تصادم قطارين امس الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، كان أحدهما يقل 147 راكبا والثاني ينقل بضائع، إلى مقتل شخصين وجرح 70 آخرين. حسبما قالت الشرطة المحلية، التي أضافت أن الحادث نجم عنه أيضا تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات.
وقالت الشرطة إن أحد القطارين كان متوجها من نيويورك إلى ميامي واصطدم بقطار آخر للشحن ثم خرج عن سكته في بلدة كايس، قرب مدينة كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية عند الساعة 02:30 الأحد. وأوضحت أنه تم إخراج جميع الركاب من القطار.
وتحدثت الشرطة عن تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث.
وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك" إن مقطورات الركاب خرجت عن السكة، موضحة أن القطار كان يقل139 مسافرا وثمانية من موظفي الشركة.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018