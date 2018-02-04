الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في اصطدام قطارين

أدى تصادم قطارين امس الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، كان أحدهما يقل 147 راكبا والثاني ينقل بضائع، إلى مقتل شخصين وجرح 70 آخرين. حسبما قالت الشرطة المحلية، التي أضافت أن الحادث نجم عنه أيضا تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات.

وقالت الشرطة إن أحد القطارين كان متوجها من نيويورك إلى ميامي واصطدم بقطار آخر للشحن ثم خرج عن سكته في بلدة كايس، قرب مدينة كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية عند الساعة 02:30 الأحد. وأوضحت أنه تم إخراج جميع الركاب من القطار.

وتحدثت الشرطة عن تسرب حوالي 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث.

وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك" إن مقطورات الركاب خرجت عن السكة، موضحة أن القطار كان يقل139 مسافرا وثمانية من موظفي الشركة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.

فرانس24/أ ف ب