زعيم كوريا الشمالية في الحافلـــة ليــلا

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شارك الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وزوجته ري سول جو، في تشغيل تجريبي لحافلة في العاصمة بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، امس.
وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل. وقالت الوكالة، إن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة التي كان قد تفقدها مؤخرا في زيارة لمصنع بيونغ يانغ للحافلات.
وصرّح أنه يشعر بـ"الارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمالنا".
شارك الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وزوجته ري سول جو، في تشغيل تجريبي لحافلة في العاصمة بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، امس.
وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل. وقالت الوكالة، إن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة التي كان قد تفقدها مؤخرا في زيارة لمصنع بيونغ يانغ للحافلات.
وصرّح أنه يشعر بـ"الارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمالنا".
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018