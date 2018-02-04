زعيم كوريا الشمالية في الحافلـــة ليــلا

شارك الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وزوجته ري سول جو، في تشغيل تجريبي لحافلة في العاصمة بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، امس.

وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل. وقالت الوكالة، إن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة التي كان قد تفقدها مؤخرا في زيارة لمصنع بيونغ يانغ للحافلات.

وصرّح أنه يشعر بـ"الارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمالنا".