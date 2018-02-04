6،2 ملايين زائر لبرج إيفل في 2017

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن برج إيفل استقبل 6.2 ملايين زائر خلال عام 2017.

وأضافت الخارجية الفرنسية على حسابها بموقع تويتر:"شكرا لجميع الزائرين".

ويعد برج إيفل من أشهر معالم «العالم»، وهو واحد من عجائب الدنيا الـ7.

ويتكون البرج من 3 طوابق وبه 7 مصاعد كهربائية، وصممه ستيفن سوفيستري، وموريس كوتشلن، وإيملين نوغيير، وأشرف عليه المهندس غوستاف إيفل الذي سمي البرج على اسمه.واحتفل برج إيفل في العام الماضي بتجاوزه 300 مليون زائر منذ افتتاحه للزيارة في 1889.