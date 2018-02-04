بدء تجارب لقاح السرطان على البشر

دخل لقاح للسرطان قادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم مرحلة التجارب السريرية البشرية.

ويدعي باحثو جامعة ستانفورد، الذين طوروا سابقا أحد أكثر العلاجات السرطانية شيوعا، أن حقنة واحدة في ورم واحد يمكن أن تؤدي إلى رد فعل دفاعي في كامل الجسم، لمهاجمة جميع الأورام المنتشرة فيه.

ويحفز اللقاح، دفاعات الجهاز المناعي لمحاربة السرطان. وعقب نجاح تجربته على الفئران، والتي استهدفت أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، يقوم باحثان رئيسيان بتجهيز مرضى سرطان الغدد اللمفاوية، لإجراء التجربة السريرية.