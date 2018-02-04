رئيس فنلندا ذو الـ 69 عاما يرزق بطفله الأول

قال مكتب رئيس فنلندا سولي نينيستو إن الرئيس أصبح أول زعيم للبلاد يرزق بطفل أثناء وجوده في السلطة عندما أنجبت زوجته جيني هوكيو طفلا يوم الجمعة الماضي. وأضاف البيان أن «الأم والطفل بخير حسبما قال الأب الذي كان موجودا أثناء الولادة». وكان نينيستو (69 عاما) وهوكيو (40 عاما) قد تزوجا في 2009 .وهذا أول طفل لهوكيو والثالث لنينيستو. وكان نينيستو قد فقد زوجته الأولى في حادث سيارة عام 1995. وأعيد انتخاب نينيستو الشهر الماضي بفارق كبير لفترة ثانية مدتها ستة أعوام. ونينيستو سياسي معتدل تربطه علاقات طيبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.