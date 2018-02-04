مذيعة تكافئ جمهورها بمليون دولار

كافأت مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، مشاهديها بهدية غير اعتيادية، وهي منحهم مبلغ مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلين في أحدث حلقات برنامجها «الين»، الجمعة الماضي، إلى أنها قررت أن تمنح ذلك المبلغ لهم، في مقابل قيامهم بأفعال طيبة وخيرية، والتي بلغ عددها مليون فعل.

وفاجأت إلين مشاهديها في الاستوديو بمبلغ المليون دولار، عندما طلبت منهم أن يحصل كل منهم على علبة من حبوب الإفطار المتواجدة أسفل كرسيه، وعندما أخذوها، أخبرتهم بأنهم سيحصلون على مليون دولار بالمناصفة فيما بينهم، وهو ما جعلهم يصرخون ويهللون من السعادة.