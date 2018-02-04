عارضة ازياء تتخلى عن عالـم الشهرة للعيش في قريــــة تركيـــة صغيـــرة

عارضة الأزياء التركية بيلون دوهمان لمع اسمها في عروض الأزياء وعملت في تركيا ودول أوروبا، ولكن مع كل الشهرة التي نالتها لم ترض بحياتها. تركت بيلون عالم عرض الأزياء وجميع أزيائها في الماضي وانتقلت إلى قرية صغيرة تابعة لمدينة بودروم.وارتدت الزي الريفي، وأنشأت لها مزرعة صغيرة وأحضرت الأغنام والدجاج وزرعت الفواكه والخضراوات العضوية. تقضي يومها كاملاً في العمل في المزرعة، تجمع وتقطع الحطب، ترعى الأغنام وتحلب الماعز وتطعم الدجاج وتهتم بالزرع. تمتلك في مزرعتها الدجاج، الماعز، الأغنام، طائر السمان، الببغاء، والقطط والكلاب والعديد من الطيور الأخرى التي تقضي يومها في رعايتها والاهتمام بها واحداً تلو الآخر.