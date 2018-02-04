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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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عارضة ازياء تتخلى عن عالـم الشهرة للعيش في قريــــة تركيـــة صغيـــرة
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العالمية
عارضة ازياء تتخلى عن عالـم الشهرة للعيش في قريــــة تركيـــة صغيـــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عارضة الأزياء التركية بيلون دوهمان لمع اسمها في عروض الأزياء وعملت في تركيا ودول أوروبا، ولكن مع كل الشهرة التي نالتها لم ترض بحياتها. تركت بيلون عالم عرض الأزياء وجميع أزيائها في الماضي وانتقلت إلى قرية صغيرة تابعة لمدينة بودروم.وارتدت الزي الريفي، وأنشأت لها مزرعة صغيرة وأحضرت الأغنام والدجاج وزرعت الفواكه والخضراوات العضوية. تقضي يومها كاملاً في العمل في المزرعة، تجمع وتقطع الحطب، ترعى الأغنام وتحلب الماعز وتطعم الدجاج وتهتم بالزرع. تمتلك في مزرعتها الدجاج، الماعز، الأغنام، طائر السمان، الببغاء، والقطط والكلاب والعديد من الطيور الأخرى التي تقضي يومها في رعايتها والاهتمام بها واحداً تلو الآخر.

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عارضة ازياء تتخلى عن عالـم الشهرة للعيش في قريــــة تركيـــة صغيـــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عارضة الأزياء التركية بيلون دوهمان لمع اسمها في عروض الأزياء وعملت في تركيا ودول أوروبا، ولكن مع كل الشهرة التي نالتها لم ترض بحياتها. تركت بيلون عالم عرض الأزياء وجميع أزيائها في الماضي وانتقلت إلى قرية صغيرة تابعة لمدينة بودروم.وارتدت الزي الريفي، وأنشأت لها مزرعة صغيرة وأحضرت الأغنام والدجاج وزرعت الفواكه والخضراوات العضوية. تقضي يومها كاملاً في العمل في المزرعة، تجمع وتقطع الحطب، ترعى الأغنام وتحلب الماعز وتطعم الدجاج وتهتم بالزرع. تمتلك في مزرعتها الدجاج، الماعز، الأغنام، طائر السمان، الببغاء، والقطط والكلاب والعديد من الطيور الأخرى التي تقضي يومها في رعايتها والاهتمام بها واحداً تلو الآخر.

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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
رشح أعضاء في البرلمان النرويجي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «بي دي اس»...
المزيد >>
موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
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يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة...
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النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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