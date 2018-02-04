مع عبدالناصر في المائوية

مما لا شك فيه أن التجربة الناصرية التي امتدت من ثورة يوليو 1952 إلى حد تاريخ وفاته المفاجئ والذي مثل صدمة وكارثة للجميع بمن فيهم أعداؤه , كانت تجربة وطنية ثرية. ولقد مثلت الناصرية لحظة تحد ثورية في كل المجالات و الميادين. و لعل أولى المعارك التي واجهتها الثورة هي معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار والإمبريالية. ومن عمق الصراع الذي خاضته , و من أتون اشتباكها الميداني في المواجهة والقتال ضد الأعداء قامت الناصرية بفرز جبهة الأعداء وكذلك جبهة الأصدقاء . ومن هنا أطلقت شعارها المتمثل في قولة عبدالناصر للثالوث اللامقدس : الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية. و بهذا المعنى فهمت الناصرية أن التضاد الرئيسي و المركزي يتمحور حول ثالوث الأعداء . و إنه كلما تعرضت جهة أو حزب أو حركة أو نظام أو حكومة أو دولة إلى هجوم من طرف هذا الثالوث إلا وكان في النهج الصحيح و الطريق الصحيح . ونفهم من خلال ذلك الفرز أن أهم صراع وأخطره وأصعبه وأعقده لا يكون إلا ضد هذا الثالوث . و هكذا فإن كل انحراف عن مسار هذا الصراع وعن الأولوية التي يجب أن يحظى بها هو بالضرورة خدمة لأهدافه وغاياته . وحتى لا يكون حديثنا هذا صرخة في واد و ميتافيزيقا و فلسفة سفسطائية تعالوا نستحضر اللحظة التي نعيش في زمن ما يسمى بثورات الربيع العربي . تلك الثورات التي كانت في البداية تعبيرا وطنيا عن تمرد عفوي وثوري للجماهير العربية ضد الفساد والاستبداد والدكتاتورية و الحيف والظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي. ولكن مع تنبؤات بريجنسكي و مراكز البحوث الاستراتيجية في أمريكا والغرب كان الربيع العربي صناعة أمريكية غربية دخلت من بوابة الإسلام السياسي الذي جيء به على عجل . وهكذا حلت محل تلك الثورات المشروعة الحروب الناعمة .فعمّت الفوضى البوشية الخلاقة وساد الإرهاب الظلامي الأسود . و انقلب دور الانتفاضات الوطنية بفعل الاختراقات الداخلية والخارجية إلى تدمير ذاتي للدول العربية ولتفكيك جيوشها . وكانت المؤامرة الكونية على الدولة السورية بعد أن زحف الجراد و القمل والضفادع والدم على الدولة الليبية و حلت محلها المليشيات المسلحة والعصابات والمجاميع الإرهابية لعبد الحكيم بلحاج والغرياني و آخرين .و حلت في المنطقة العربية الحروب الطائفية و الصراعات الفتنوية و المعارك المذهبية والعرقية . و أصبحت الدول العربية عرضة لإعادة التقسيم والتفتيت وفق سايكس بيكو جديدة كان قد أعدها بريجنسكي وبرنارد لويس وكيسنجر. وفي هكذا صراع معاد للأمة تشكل محور الأعداء من ذات الثالوث اللامقدس الذي واجهه عبدالناصر في عدوان 1956 وفي حلف بغداد و في الحرب الدائمة مع العدو الصهيوني. وكعادتها ظهرت الرجعية العربية بصفتها طابورا خامسا لا غنى عنه في تمرير السياسات والمشاريع المعادية لتحرر الأمة العربية ووحدتها وتقدمها. وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي الجديد الذي أفرزه الربيع العربي هاهي الرجعية العربية تتصدر المشهد لتحويل وجهة الصراع الحقيقي وتحريفه عن البوصلة الرئسية . وهاهي تتزعم الصراع ضد عدو وهمي وبالتحديد ضد ما تسميه العدو الإيراني الفارسي . وذلك تماشيا مع سياسة التطبيع الممنهج مع العدو الصهيوني الذي سيظل هو العدو المركزي الاستراتيجي للأمة العربية . وكنتيجة لتحريف وجهة الصراع وأولويته جاءت ما تسمى بصفقة القرن التي أملتها الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني على الرجعية العربية لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا . ذلك ما ترجمته مبادرة ترامب الأخيرة بنقل سفارة أمريكا إلى القدس اعتقادا منه أن القدس ستظل هي العاصمة الأبدية لدولة العصابات الصهيونية. ولعل تجميد الإدارة الأمريكية مبلغ خمسة وستين مليون دولار أمريكي لحساب منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين الذي يعد عقابا جائرا ضد ستة ملايين لاجئ فلسطيني هي خطوة أخرى في سياق صفقة القرن لضرب حق العودة والإجهاز بالكامل على القضية المركزية للأمة العربية.

إلا أن ثالوث الأعداء نسي أن الثوابت الناصرية ستظل ثورة دائمة حتى التحرير الكامل لأنهم تناسوا أن أنبل ظاهرة زرعها عبدالناصر هي المقاومة خيارا للتحرير.

النفطي حولة