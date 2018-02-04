رسالة مفتوحة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

نحن ورثة الوحيشي الرزقي كنا قد ورثنا عن اجدادنا قطعة ارض صالحة للزراعة تمسح 24 هكتارا وتعرف بهنشير السقي والواقعة بمشيخة البئر الاخضر من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة. وهي الان تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بضيعة الكدية بوسالم .هذه الارض كان قد افتكها منا المعمر الفرنسي «كايو بالقوة والتزوير وباع منها لابنته ماري موريس كايو مع العلم ان الهنشير «حبس «لايباع وكان هذا التزوير وقع سنة 1948 . ووقع بقرار حكومي سنة 1957 الا ان المعمر المذكور تعمد اعطاء تسمية جديدة لهذا العقار واصبح «هنشير ساسي» ورقمه العقاري 34070.

واتجهنا الى المحاكم ولدينا احكام استحقاقية لفائدتنا الا انه يوم الجلسة النهائية بمحكمة سوق الاربعاء( جندوبة حاليا) في شهر جوان 1958 لم يحضر المشتكى به ولا محاميه وعدد القضية 456 ومنذ ذلك الحين لم يطبق شيئا من القرار على النطاق المحلي او الجهوي .

فرجاء من سيادة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التدخل لانصافنا وارجاع حقنا المسلوب الذي لم نجد حلا لاسترجاعه بعد طرق عديد الابواب وها اننا نتجه الى صحيفة «الشروق « عل صوتنا يصل اليك فتنظر في الاشكال وتعيد لنا ملك اجدادنا الذي نريد العمل فيه بما يعود بالخير على الوطن والعباد وشكرا.