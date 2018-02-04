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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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رسالة مفتوحة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

نحن ورثة الوحيشي الرزقي كنا قد ورثنا عن اجدادنا قطعة ارض صالحة للزراعة تمسح 24 هكتارا وتعرف بهنشير السقي والواقعة بمشيخة البئر الاخضر من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة. وهي الان تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بضيعة الكدية بوسالم .هذه الارض كان قد افتكها منا المعمر الفرنسي «كايو بالقوة والتزوير وباع منها لابنته ماري موريس كايو مع العلم ان الهنشير «حبس «لايباع وكان هذا التزوير وقع سنة 1948 . ووقع بقرار حكومي سنة 1957 الا ان المعمر المذكور تعمد اعطاء تسمية جديدة لهذا العقار واصبح «هنشير ساسي» ورقمه العقاري 34070.
واتجهنا الى المحاكم ولدينا احكام استحقاقية لفائدتنا الا انه يوم الجلسة النهائية بمحكمة سوق الاربعاء( جندوبة حاليا) في شهر جوان 1958 لم يحضر المشتكى به ولا محاميه وعدد القضية 456 ومنذ ذلك الحين لم يطبق شيئا من القرار على النطاق المحلي او الجهوي .
فرجاء من سيادة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التدخل لانصافنا وارجاع حقنا المسلوب الذي لم نجد حلا لاسترجاعه بعد طرق عديد الابواب وها اننا نتجه الى صحيفة «الشروق « عل صوتنا يصل اليك فتنظر في الاشكال وتعيد لنا ملك اجدادنا الذي نريد العمل فيه بما يعود بالخير على الوطن والعباد وشكرا.

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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

نحن ورثة الوحيشي الرزقي كنا قد ورثنا عن اجدادنا قطعة ارض صالحة للزراعة تمسح 24 هكتارا وتعرف بهنشير السقي والواقعة بمشيخة البئر الاخضر من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة. وهي الان تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بضيعة الكدية بوسالم .هذه الارض كان قد افتكها منا المعمر الفرنسي «كايو بالقوة والتزوير وباع منها لابنته ماري موريس كايو مع العلم ان الهنشير «حبس «لايباع وكان هذا التزوير وقع سنة 1948 . ووقع بقرار حكومي سنة 1957 الا ان المعمر المذكور تعمد اعطاء تسمية جديدة لهذا العقار واصبح «هنشير ساسي» ورقمه العقاري 34070.
واتجهنا الى المحاكم ولدينا احكام استحقاقية لفائدتنا الا انه يوم الجلسة النهائية بمحكمة سوق الاربعاء( جندوبة حاليا) في شهر جوان 1958 لم يحضر المشتكى به ولا محاميه وعدد القضية 456 ومنذ ذلك الحين لم يطبق شيئا من القرار على النطاق المحلي او الجهوي .
فرجاء من سيادة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التدخل لانصافنا وارجاع حقنا المسلوب الذي لم نجد حلا لاسترجاعه بعد طرق عديد الابواب وها اننا نتجه الى صحيفة «الشروق « عل صوتنا يصل اليك فتنظر في الاشكال وتعيد لنا ملك اجدادنا الذي نريد العمل فيه بما يعود بالخير على الوطن والعباد وشكرا.

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صوت الشارع:هل أن استعمال الأدوات المصنعة أضرّ بصحتنا ؟
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عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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