رسالة مفتوحة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

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05 فيفري 2018
نحن ورثة الوحيشي الرزقي كنا قد ورثنا عن اجدادنا قطعة ارض صالحة للزراعة تمسح 24 هكتارا وتعرف بهنشير السقي والواقعة بمشيخة البئر الاخضر من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة. وهي الان تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بضيعة الكدية بوسالم .هذه الارض كان قد افتكها منا المعمر الفرنسي «كايو بالقوة والتزوير وباع منها لابنته ماري موريس كايو مع العلم ان الهنشير «حبس «لايباع وكان هذا التزوير وقع سنة 1948 . ووقع بقرار حكومي سنة 1957 الا ان المعمر المذكور تعمد اعطاء تسمية جديدة لهذا العقار واصبح «هنشير ساسي» ورقمه العقاري 34070.
واتجهنا الى المحاكم ولدينا احكام استحقاقية لفائدتنا الا انه يوم الجلسة النهائية بمحكمة سوق الاربعاء( جندوبة حاليا) في شهر جوان 1958 لم يحضر المشتكى به ولا محاميه وعدد القضية 456 ومنذ ذلك الحين لم يطبق شيئا من القرار على النطاق المحلي او الجهوي .
فرجاء من سيادة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التدخل لانصافنا وارجاع حقنا المسلوب الذي لم نجد حلا لاسترجاعه بعد طرق عديد الابواب وها اننا نتجه الى صحيفة «الشروق « عل صوتنا يصل اليك فتنظر في الاشكال وتعيد لنا ملك اجدادنا الذي نريد العمل فيه بما يعود بالخير على الوطن والعباد وشكرا.
نحن ورثة الوحيشي الرزقي كنا قد ورثنا عن اجدادنا قطعة ارض صالحة للزراعة تمسح 24 هكتارا وتعرف بهنشير السقي والواقعة بمشيخة البئر الاخضر من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة. وهي الان تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بضيعة الكدية بوسالم .هذه الارض كان قد افتكها منا المعمر الفرنسي «كايو بالقوة والتزوير وباع منها لابنته ماري موريس كايو مع العلم ان الهنشير «حبس «لايباع وكان هذا التزوير وقع سنة 1948 . ووقع بقرار حكومي سنة 1957 الا ان المعمر المذكور تعمد اعطاء تسمية جديدة لهذا العقار واصبح «هنشير ساسي» ورقمه العقاري 34070.
واتجهنا الى المحاكم ولدينا احكام استحقاقية لفائدتنا الا انه يوم الجلسة النهائية بمحكمة سوق الاربعاء( جندوبة حاليا) في شهر جوان 1958 لم يحضر المشتكى به ولا محاميه وعدد القضية 456 ومنذ ذلك الحين لم يطبق شيئا من القرار على النطاق المحلي او الجهوي .
فرجاء من سيادة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التدخل لانصافنا وارجاع حقنا المسلوب الذي لم نجد حلا لاسترجاعه بعد طرق عديد الابواب وها اننا نتجه الى صحيفة «الشروق « عل صوتنا يصل اليك فتنظر في الاشكال وتعيد لنا ملك اجدادنا الذي نريد العمل فيه بما يعود بالخير على الوطن والعباد وشكرا.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018