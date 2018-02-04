نداء استغاثة إلى وزير الصحة

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05 فيفري 2018
انني المسمى فتحي بن الطاهر الغانمي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05673101 المؤرخة في 01 ـ 06 ـ 1994 القاطن بهنشير القرية أولاد غانم جومين بنزرت.
بتاريخ 02 ـ 12 ـ 2010 تعرضت إلى حادث مرور بجهة القرية جومين بنزرت مما استوجب نقلي إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بنزرت قصد العلاج، لكن ما وقع لي هو التالي: إخراجي من المستشفى للتغطية على الحقيقة مع العلم ان لدي كسرين على الجانب الأيسر، كما تم ارجاعي في اليوم التالي من طرف عائلتي كما هو موجود في الوثائق.
أما فيما يخص الأبحاث:
تعرضت لهذا الحادث أمام مجموعة من الشهود لكن النتيجة شهادة زور لشخص تقبل ومجموعة شهادات حق تحذف من الأبحاث. أما بعد تاريخ 17 ـ 03 ـ 2016 أجريت عملية جراحية (جراحة عامة) لكن النتيجة كانت سلبية جدا. من تاريخ 10 ـ 09 ـ 2016 وحالتي تتعكر يوما بعد يوم.
سيدي إني ضحية إهمال طبي كبير وضحية شهادة زور فردية مع العلم ان مجموعة من الشهود على استعداد للشهادة لصالحي.
فالرجاء من الجناب التدخل لصالحي وسماع صرخة الانقاذ التي أطلقها قصد مساعدتي على رفع هذه المظالم التي تعرضت لها وتمكيني من العلاج لأن حالتي في خطر كبير.
انني المسمى فتحي بن الطاهر الغانمي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05673101 المؤرخة في 01 ـ 06 ـ 1994 القاطن بهنشير القرية أولاد غانم جومين بنزرت.
بتاريخ 02 ـ 12 ـ 2010 تعرضت إلى حادث مرور بجهة القرية جومين بنزرت مما استوجب نقلي إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بنزرت قصد العلاج، لكن ما وقع لي هو التالي: إخراجي من المستشفى للتغطية على الحقيقة مع العلم ان لدي كسرين على الجانب الأيسر، كما تم ارجاعي في اليوم التالي من طرف عائلتي كما هو موجود في الوثائق.
أما فيما يخص الأبحاث:
تعرضت لهذا الحادث أمام مجموعة من الشهود لكن النتيجة شهادة زور لشخص تقبل ومجموعة شهادات حق تحذف من الأبحاث. أما بعد تاريخ 17 ـ 03 ـ 2016 أجريت عملية جراحية (جراحة عامة) لكن النتيجة كانت سلبية جدا. من تاريخ 10 ـ 09 ـ 2016 وحالتي تتعكر يوما بعد يوم.
سيدي إني ضحية إهمال طبي كبير وضحية شهادة زور فردية مع العلم ان مجموعة من الشهود على استعداد للشهادة لصالحي.
فالرجاء من الجناب التدخل لصالحي وسماع صرخة الانقاذ التي أطلقها قصد مساعدتي على رفع هذه المظالم التي تعرضت لها وتمكيني من العلاج لأن حالتي في خطر كبير.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018