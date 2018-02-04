نداء استغاثة إلى وزير الصحة

انني المسمى فتحي بن الطاهر الغانمي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05673101 المؤرخة في 01 ـ 06 ـ 1994 القاطن بهنشير القرية أولاد غانم جومين بنزرت.

بتاريخ 02 ـ 12 ـ 2010 تعرضت إلى حادث مرور بجهة القرية جومين بنزرت مما استوجب نقلي إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بنزرت قصد العلاج، لكن ما وقع لي هو التالي: إخراجي من المستشفى للتغطية على الحقيقة مع العلم ان لدي كسرين على الجانب الأيسر، كما تم ارجاعي في اليوم التالي من طرف عائلتي كما هو موجود في الوثائق.

أما فيما يخص الأبحاث:

تعرضت لهذا الحادث أمام مجموعة من الشهود لكن النتيجة شهادة زور لشخص تقبل ومجموعة شهادات حق تحذف من الأبحاث. أما بعد تاريخ 17 ـ 03 ـ 2016 أجريت عملية جراحية (جراحة عامة) لكن النتيجة كانت سلبية جدا. من تاريخ 10 ـ 09 ـ 2016 وحالتي تتعكر يوما بعد يوم.

سيدي إني ضحية إهمال طبي كبير وضحية شهادة زور فردية مع العلم ان مجموعة من الشهود على استعداد للشهادة لصالحي.

فالرجاء من الجناب التدخل لصالحي وسماع صرخة الانقاذ التي أطلقها قصد مساعدتي على رفع هذه المظالم التي تعرضت لها وتمكيني من العلاج لأن حالتي في خطر كبير.



