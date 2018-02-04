حريق بمأوى للحافلات بباب الخضراء.. والحماية المدنية تتدخل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين – سهام سعيدي: اكد مصدر من الحماية المدنية في تصريح للشروق اون لاين ان حريقا اندلع صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة في مأوي خاص بالحافلات بباب الخضراء .

وحسب مصدرنا فان النيران التهمت احدى الحافلات وسيارتين و جرار لرفع الحافلات مشيرا الى انه لم يتم تسجيل اضرار بشرية .

واضاف المصدر ان اعوان الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق في وقت وجيز ومنع انتشاره

*صورة توضيحية*