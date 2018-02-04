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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

إني المسمى نصر البناني صاحب شركة لصنع «بلاتوهات» الشاحنات الكبيرة والصغيرة بجهة مساكن، أشتغل في هذا المجال منذ نحو 25 سنة وقد طورت الشركة على مراحل، ولكن منذ جانفي 2015 تغيرت المعطيات مع حلول رئيس فرع بنكي جديد للبنك الذي أتعامل معه حيث فرض علينا «قوانين» وإملاءات أغرقتني في الديون مع العلم انني كنت في 2011 اشغل معي على الاقل 86 شخصا وفي اتعس الحالات 50 شخصا اما الان فقد توقف كل شيء واصبحت مهددا بالافلاس نظرا لتوقف العمل بالشركة وارتفاع حجم الديون يوميا .
لقد التقيت المدير الجهوي لهذا البنك وعرضت عليه جملة من المقترحات خاصة أنّني أتعامل مع هذا البنك منذ بعث الشركة، ولكن لم أجد حلا مع رئيس الفرع البنكي بمساكن.
توجهت إلى الإدارة العامة للبنك وتمكنت من الحصول على قرض بـ 200 ألف دينار وقد تم إيداع الأموال منذ فيفري 2017 دون أن أتمكن من الحصول عليها، وهو ما تسبب في إفلاس الشركة، وكل ما أطلبه اليوم تسوية وضعيتي مع البنك، وأطلب من سيادتكم التدخل في هذا الإطار حماية للشركة وحرصا على مواطن الشغل التي توفرها من خلال تمكيني من جدولة معقولة للديون ومساعدتي على العودة الى نشاطي المعهود خدمة للتنمية والتشغيل بالجهة .

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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

إني المسمى نصر البناني صاحب شركة لصنع «بلاتوهات» الشاحنات الكبيرة والصغيرة بجهة مساكن، أشتغل في هذا المجال منذ نحو 25 سنة وقد طورت الشركة على مراحل، ولكن منذ جانفي 2015 تغيرت المعطيات مع حلول رئيس فرع بنكي جديد للبنك الذي أتعامل معه حيث فرض علينا «قوانين» وإملاءات أغرقتني في الديون مع العلم انني كنت في 2011 اشغل معي على الاقل 86 شخصا وفي اتعس الحالات 50 شخصا اما الان فقد توقف كل شيء واصبحت مهددا بالافلاس نظرا لتوقف العمل بالشركة وارتفاع حجم الديون يوميا .
لقد التقيت المدير الجهوي لهذا البنك وعرضت عليه جملة من المقترحات خاصة أنّني أتعامل مع هذا البنك منذ بعث الشركة، ولكن لم أجد حلا مع رئيس الفرع البنكي بمساكن.
توجهت إلى الإدارة العامة للبنك وتمكنت من الحصول على قرض بـ 200 ألف دينار وقد تم إيداع الأموال منذ فيفري 2017 دون أن أتمكن من الحصول عليها، وهو ما تسبب في إفلاس الشركة، وكل ما أطلبه اليوم تسوية وضعيتي مع البنك، وأطلب من سيادتكم التدخل في هذا الإطار حماية للشركة وحرصا على مواطن الشغل التي توفرها من خلال تمكيني من جدولة معقولة للديون ومساعدتي على العودة الى نشاطي المعهود خدمة للتنمية والتشغيل بالجهة .

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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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