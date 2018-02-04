رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة

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05 فيفري 2018
إني المسمى نصر البناني صاحب شركة لصنع «بلاتوهات» الشاحنات الكبيرة والصغيرة بجهة مساكن، أشتغل في هذا المجال منذ نحو 25 سنة وقد طورت الشركة على مراحل، ولكن منذ جانفي 2015 تغيرت المعطيات مع حلول رئيس فرع بنكي جديد للبنك الذي أتعامل معه حيث فرض علينا «قوانين» وإملاءات أغرقتني في الديون مع العلم انني كنت في 2011 اشغل معي على الاقل 86 شخصا وفي اتعس الحالات 50 شخصا اما الان فقد توقف كل شيء واصبحت مهددا بالافلاس نظرا لتوقف العمل بالشركة وارتفاع حجم الديون يوميا .
لقد التقيت المدير الجهوي لهذا البنك وعرضت عليه جملة من المقترحات خاصة أنّني أتعامل مع هذا البنك منذ بعث الشركة، ولكن لم أجد حلا مع رئيس الفرع البنكي بمساكن.
توجهت إلى الإدارة العامة للبنك وتمكنت من الحصول على قرض بـ 200 ألف دينار وقد تم إيداع الأموال منذ فيفري 2017 دون أن أتمكن من الحصول عليها، وهو ما تسبب في إفلاس الشركة، وكل ما أطلبه اليوم تسوية وضعيتي مع البنك، وأطلب من سيادتكم التدخل في هذا الإطار حماية للشركة وحرصا على مواطن الشغل التي توفرها من خلال تمكيني من جدولة معقولة للديون ومساعدتي على العودة الى نشاطي المعهود خدمة للتنمية والتشغيل بالجهة .
إني المسمى نصر البناني صاحب شركة لصنع «بلاتوهات» الشاحنات الكبيرة والصغيرة بجهة مساكن، أشتغل في هذا المجال منذ نحو 25 سنة وقد طورت الشركة على مراحل، ولكن منذ جانفي 2015 تغيرت المعطيات مع حلول رئيس فرع بنكي جديد للبنك الذي أتعامل معه حيث فرض علينا «قوانين» وإملاءات أغرقتني في الديون مع العلم انني كنت في 2011 اشغل معي على الاقل 86 شخصا وفي اتعس الحالات 50 شخصا اما الان فقد توقف كل شيء واصبحت مهددا بالافلاس نظرا لتوقف العمل بالشركة وارتفاع حجم الديون يوميا .
لقد التقيت المدير الجهوي لهذا البنك وعرضت عليه جملة من المقترحات خاصة أنّني أتعامل مع هذا البنك منذ بعث الشركة، ولكن لم أجد حلا مع رئيس الفرع البنكي بمساكن.
توجهت إلى الإدارة العامة للبنك وتمكنت من الحصول على قرض بـ 200 ألف دينار وقد تم إيداع الأموال منذ فيفري 2017 دون أن أتمكن من الحصول عليها، وهو ما تسبب في إفلاس الشركة، وكل ما أطلبه اليوم تسوية وضعيتي مع البنك، وأطلب من سيادتكم التدخل في هذا الإطار حماية للشركة وحرصا على مواطن الشغل التي توفرها من خلال تمكيني من جدولة معقولة للديون ومساعدتي على العودة الى نشاطي المعهود خدمة للتنمية والتشغيل بالجهة .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018