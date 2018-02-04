نداء الى وزير العدل

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05 فيفري 2018
إنني المسماة زبيدة بنت عبد الرحمان عبد اللاوي حرم عبد المجيد فريجي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04270439 والقاطنة بالحسنات أولاد حفوز، سيدي بوزيد.
أتقدم الى جنابكم الموقّر بمراسلتي هذه راجية أخذها بعين الاعتبار وان تحظى بعنايتكم التي عودتكم بها الأسرة التونسية وإحاطتها بجنابكم وعطفكم وخاصة المعوزة وذلك من أجل تحقيق العدل والمساواة في هذا البلد الأمين... أرجو من جنابكم العفو عن ابني المسمى (جهاد فريجي) في بقية العقوبة المنسوبة اليه، علما سيدي ان المحكمة الابتدائية بالسرس حكمت عليه بـ7 أعوام بتاريخ 12ـ12ـ2009 تحت رقم القضية 4171 وحيث وقع الاستئناف بمحكمة صفاقس وحكم عليه بـ10 أعوام في جوان 2010 وقد رسم مطلب التعقيب تحت عدد 69839 علما سيدي انه قضى من العقوبة 4 أعوام ذاق فيها العذاب لأنه نظيف السوابق العدلية وهو حكم قاس جدا وإني أعاني من مرض ومتحصلة عل شهادة إعاقة ونظرا لظروفي القاسية التي أعيشها وكبر سنّي أرجو الافراج عن ابني الكافل الوحيد للعائل، وقد فقدنا سندنا وتضررنا معنويا وصحيا منذ ان تم ايداع ابننا وراء القضبان والضرر يتفاقم بنا يوما بعد يوم.
إنني المسماة زبيدة بنت عبد الرحمان عبد اللاوي حرم عبد المجيد فريجي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04270439 والقاطنة بالحسنات أولاد حفوز، سيدي بوزيد.
أتقدم الى جنابكم الموقّر بمراسلتي هذه راجية أخذها بعين الاعتبار وان تحظى بعنايتكم التي عودتكم بها الأسرة التونسية وإحاطتها بجنابكم وعطفكم وخاصة المعوزة وذلك من أجل تحقيق العدل والمساواة في هذا البلد الأمين... أرجو من جنابكم العفو عن ابني المسمى (جهاد فريجي) في بقية العقوبة المنسوبة اليه، علما سيدي ان المحكمة الابتدائية بالسرس حكمت عليه بـ7 أعوام بتاريخ 12ـ12ـ2009 تحت رقم القضية 4171 وحيث وقع الاستئناف بمحكمة صفاقس وحكم عليه بـ10 أعوام في جوان 2010 وقد رسم مطلب التعقيب تحت عدد 69839 علما سيدي انه قضى من العقوبة 4 أعوام ذاق فيها العذاب لأنه نظيف السوابق العدلية وهو حكم قاس جدا وإني أعاني من مرض ومتحصلة عل شهادة إعاقة ونظرا لظروفي القاسية التي أعيشها وكبر سنّي أرجو الافراج عن ابني الكافل الوحيد للعائل، وقد فقدنا سندنا وتضررنا معنويا وصحيا منذ ان تم ايداع ابننا وراء القضبان والضرر يتفاقم بنا يوما بعد يوم.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018