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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الوطنية
نداء الى وزير العدل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

إنني المسماة زبيدة بنت عبد الرحمان عبد اللاوي حرم عبد المجيد فريجي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04270439 والقاطنة بالحسنات أولاد حفوز، سيدي بوزيد.
أتقدم الى جنابكم الموقّر بمراسلتي هذه راجية أخذها بعين الاعتبار وان تحظى بعنايتكم التي عودتكم بها الأسرة التونسية وإحاطتها بجنابكم وعطفكم وخاصة المعوزة وذلك من أجل تحقيق العدل والمساواة في هذا البلد الأمين... أرجو من جنابكم العفو عن ابني المسمى (جهاد فريجي) في بقية العقوبة المنسوبة اليه، علما سيدي ان المحكمة الابتدائية بالسرس حكمت عليه بـ7 أعوام بتاريخ 12ـ12ـ2009 تحت رقم القضية 4171 وحيث وقع الاستئناف بمحكمة صفاقس وحكم عليه بـ10 أعوام في جوان 2010 وقد رسم مطلب التعقيب تحت عدد 69839 علما سيدي انه قضى من العقوبة 4 أعوام ذاق فيها العذاب لأنه نظيف السوابق العدلية وهو حكم قاس جدا وإني أعاني من مرض ومتحصلة عل شهادة إعاقة ونظرا لظروفي القاسية التي أعيشها وكبر سنّي أرجو الافراج عن ابني الكافل الوحيد للعائل، وقد فقدنا سندنا وتضررنا معنويا وصحيا منذ ان تم ايداع ابننا وراء القضبان والضرر يتفاقم بنا يوما بعد يوم.

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الوطنية
نداء الى وزير العدل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

إنني المسماة زبيدة بنت عبد الرحمان عبد اللاوي حرم عبد المجيد فريجي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04270439 والقاطنة بالحسنات أولاد حفوز، سيدي بوزيد.
أتقدم الى جنابكم الموقّر بمراسلتي هذه راجية أخذها بعين الاعتبار وان تحظى بعنايتكم التي عودتكم بها الأسرة التونسية وإحاطتها بجنابكم وعطفكم وخاصة المعوزة وذلك من أجل تحقيق العدل والمساواة في هذا البلد الأمين... أرجو من جنابكم العفو عن ابني المسمى (جهاد فريجي) في بقية العقوبة المنسوبة اليه، علما سيدي ان المحكمة الابتدائية بالسرس حكمت عليه بـ7 أعوام بتاريخ 12ـ12ـ2009 تحت رقم القضية 4171 وحيث وقع الاستئناف بمحكمة صفاقس وحكم عليه بـ10 أعوام في جوان 2010 وقد رسم مطلب التعقيب تحت عدد 69839 علما سيدي انه قضى من العقوبة 4 أعوام ذاق فيها العذاب لأنه نظيف السوابق العدلية وهو حكم قاس جدا وإني أعاني من مرض ومتحصلة عل شهادة إعاقة ونظرا لظروفي القاسية التي أعيشها وكبر سنّي أرجو الافراج عن ابني الكافل الوحيد للعائل، وقد فقدنا سندنا وتضررنا معنويا وصحيا منذ ان تم ايداع ابننا وراء القضبان والضرر يتفاقم بنا يوما بعد يوم.

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عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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