رسالة مفتوحة إلى رئيـــــس الحكومــــــة ووزير التربية

-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
إني الممضي أسفله أيمن بن نصر، حاصل على الإجازة الأساسية في الفرنسية سنة 2011 ومسجل بجامعة سوسة لإتمام الماجستير رغم إعاقتي البصرية.
أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التربية بنداء عاجل لتمكيني من حقي في العمل وانتدابي كنائب بمعهد الكفيف بسوسة لتدريس مادة «البراي» لمن هم من ضعاف البصر الوافدين على المعهد من مؤسسات أخرى أو المساهمة في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية إلى جانب قراءة مواضيع الامتحانات المنجزة بطريقة البراي للأساتذة المبصرين.
ونحيطكم علما بأنّ مدير معهد الكفيف بسوسة كان قد راسل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة منذ سبتمبر الماضي وأكد حاجة المعهد لهذه الخطة وقد وعدتنا المندوبية بالتجاوب مع هذا المطلب ولكن حتى الآن لم نر سوى الوعود، فرغم أنّ الوزارة أبلغتنا بقبول المطلب فإن المندوبية الجهوية تؤكد أنه لم يصلها أي مكتوب رسمي في الغرض، وتبعا لذلك بدأت إضراب جوع وتم تعليقه بتدخل من والي سوسة على أمل إيجاد حل.
إن ما نطلبه اليوم هو تطبيق القانون وتمكيني من الانتداب وقد أبلغنا الجهات المعنية بانه اذا لم يتم التفاعل مع هذا الطلب سندخل في إضراب جوع أمام مقر مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الاثنين 5 فيفري 2018.
إني الممضي أسفله أيمن بن نصر، حاصل على الإجازة الأساسية في الفرنسية سنة 2011 ومسجل بجامعة سوسة لإتمام الماجستير رغم إعاقتي البصرية.
أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التربية بنداء عاجل لتمكيني من حقي في العمل وانتدابي كنائب بمعهد الكفيف بسوسة لتدريس مادة «البراي» لمن هم من ضعاف البصر الوافدين على المعهد من مؤسسات أخرى أو المساهمة في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية إلى جانب قراءة مواضيع الامتحانات المنجزة بطريقة البراي للأساتذة المبصرين.
ونحيطكم علما بأنّ مدير معهد الكفيف بسوسة كان قد راسل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة منذ سبتمبر الماضي وأكد حاجة المعهد لهذه الخطة وقد وعدتنا المندوبية بالتجاوب مع هذا المطلب ولكن حتى الآن لم نر سوى الوعود، فرغم أنّ الوزارة أبلغتنا بقبول المطلب فإن المندوبية الجهوية تؤكد أنه لم يصلها أي مكتوب رسمي في الغرض، وتبعا لذلك بدأت إضراب جوع وتم تعليقه بتدخل من والي سوسة على أمل إيجاد حل.
إن ما نطلبه اليوم هو تطبيق القانون وتمكيني من الانتداب وقد أبلغنا الجهات المعنية بانه اذا لم يتم التفاعل مع هذا الطلب سندخل في إضراب جوع أمام مقر مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الاثنين 5 فيفري 2018.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018