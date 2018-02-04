رسالة مفتوحة إلى رئيـــــس الحكومــــــة ووزير التربية

إني الممضي أسفله أيمن بن نصر، حاصل على الإجازة الأساسية في الفرنسية سنة 2011 ومسجل بجامعة سوسة لإتمام الماجستير رغم إعاقتي البصرية.

أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التربية بنداء عاجل لتمكيني من حقي في العمل وانتدابي كنائب بمعهد الكفيف بسوسة لتدريس مادة «البراي» لمن هم من ضعاف البصر الوافدين على المعهد من مؤسسات أخرى أو المساهمة في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية إلى جانب قراءة مواضيع الامتحانات المنجزة بطريقة البراي للأساتذة المبصرين.

ونحيطكم علما بأنّ مدير معهد الكفيف بسوسة كان قد راسل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة منذ سبتمبر الماضي وأكد حاجة المعهد لهذه الخطة وقد وعدتنا المندوبية بالتجاوب مع هذا المطلب ولكن حتى الآن لم نر سوى الوعود، فرغم أنّ الوزارة أبلغتنا بقبول المطلب فإن المندوبية الجهوية تؤكد أنه لم يصلها أي مكتوب رسمي في الغرض، وتبعا لذلك بدأت إضراب جوع وتم تعليقه بتدخل من والي سوسة على أمل إيجاد حل.

إن ما نطلبه اليوم هو تطبيق القانون وتمكيني من الانتداب وقد أبلغنا الجهات المعنية بانه اذا لم يتم التفاعل مع هذا الطلب سندخل في إضراب جوع أمام مقر مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الاثنين 5 فيفري 2018.