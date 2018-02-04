بمشاركة عربية وإفريقية وأوروبية :مؤتمر دولي لبحث المسؤولية المشتركة للهجرة غير الشرعية

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روما ـ (وكالات)
دعت إيطاليا، الثلاثاء القادم، دولا عربية وأفريقية الى تقديم أوراقها للمؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة، بعنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن».
وقال بيان لوزارة الخارجية الايطالية، إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته الثانية، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، حول عنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن»، وأن «الجزائر، والتشاد، ومصر، وأثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، وليبيا، ومالطا، والنيجر، وهولندا، واسبانيا، والسودان وتونس من الدول الأفريقية والأوروبية التى دعيت الى حضور الاجتماع».
وأضاف البيان أن «المؤتمر سيفتتح بكلمة الوزير ألفانو، تليها مداخلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني»، ثم "المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة" وليام ليسي سوينغ، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف».
روما ـ (وكالات)
دعت إيطاليا، الثلاثاء القادم، دولا عربية وأفريقية الى تقديم أوراقها للمؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة، بعنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن».
وقال بيان لوزارة الخارجية الايطالية، إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته الثانية، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، حول عنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن»، وأن «الجزائر، والتشاد، ومصر، وأثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، وليبيا، ومالطا، والنيجر، وهولندا، واسبانيا، والسودان وتونس من الدول الأفريقية والأوروبية التى دعيت الى حضور الاجتماع».
وأضاف البيان أن «المؤتمر سيفتتح بكلمة الوزير ألفانو، تليها مداخلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني»، ثم "المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة" وليام ليسي سوينغ، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف».
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018