بمشاركة عربية وإفريقية وأوروبية :مؤتمر دولي لبحث المسؤولية المشتركة للهجرة غير الشرعية

روما ـ (وكالات)

دعت إيطاليا، الثلاثاء القادم، دولا عربية وأفريقية الى تقديم أوراقها للمؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة، بعنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن».

وقال بيان لوزارة الخارجية الايطالية، إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته الثانية، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، حول عنوان «مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن»، وأن «الجزائر، والتشاد، ومصر، وأثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، وليبيا، ومالطا، والنيجر، وهولندا، واسبانيا، والسودان وتونس من الدول الأفريقية والأوروبية التى دعيت الى حضور الاجتماع».

وأضاف البيان أن «المؤتمر سيفتتح بكلمة الوزير ألفانو، تليها مداخلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني»، ثم "المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة" وليام ليسي سوينغ، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف».