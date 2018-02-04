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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
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العالمية
موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

موسكو (وكالات)
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية حصلوا على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة واشنطن. وبواسطة أحد هذه الصواريخ أسقطت الطائرة الروسية القاذفة «سو - 25» في سوريا اول امس.
وقال السيناتور: «لم يعلن رسميا، هل أسقطت الطائرة بصاروخ سوفيتي أو أمريكي من النماذج القديمة ولكن هذه الصواريخ لا تزال سلاحا عالي التكنولوجيا وفعالا. ولذلك لا يمكن الحصول عليه بدون دعم جدي من الخارج. لقد تم ذلك عبر دولة ثالثة بواسطة الأمريكيين».
وأضاف: «ذلك سيكلفهم غاليا نحن لا نتوعد بل نحذر. لن تبقى مثل هذه التصرفات دون عقاب. سنوجه ضربة مضادة».
وشدد البرلماني على أن « أمريكا تحاول أن تبدي للعيان أن الحرب في سوريا لم تنته والروس لم ينتصروا». وقال: «كانت تلك طعنة في ظهر روسيا».
وأكد كلينتسيفيتش أن روسيا باتت، وبالمقارنة مع الحرب في أفغانستان وكذلك في الشيشان، تملك أسلحة عالية التكنولوجيا وفعالة جدا.
من جهة اخرى ذكر الجنرال الروسي المتقاعد، نيكولاي أنتوشكين، أن إسقاط الطائرة سو 25 في ريف إدلب، قد يكون بصاروخ محمول على الكتف، في حال كانت تحلق على ارتفاع أقل من 5 كيلومترات.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن أنتوشكين، وهو طيار عسكري من الدرجة الأولى ونائب في مجلس الدوما، قوله: «طائرة سو - 25 مستقرة في القتال، وكل شيء يعتمد على مكان إصابة الصاروخ. يمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف أن تسقط طائرة إذا حلقت على ارتفاع خمسة آلاف متر فأقل».
وأشار أنتوشكين، إلى أنه يعرف هذه الطائرة جيدا وقد تولى قيادتها، مضيفا أن لدى سو 25 القدرة على استخدام البالونات الحرارية والتشويش النشط، بهدف الحماية.
وقال الطيار العسكري إن المعلومات حاليا قليلة جدا لتقديم أية استنتاجات حول ما حدث.
وتبنى اثنان من التنظيمات المسلحة السورية المسؤولية عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بريف إدلب شمال البلاد أول أمس السبت.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، هي التي أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية سو -25 قرب بلدة سراقب بريف إدلب.

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موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

موسكو (وكالات)
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية حصلوا على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة واشنطن. وبواسطة أحد هذه الصواريخ أسقطت الطائرة الروسية القاذفة «سو - 25» في سوريا اول امس.
وقال السيناتور: «لم يعلن رسميا، هل أسقطت الطائرة بصاروخ سوفيتي أو أمريكي من النماذج القديمة ولكن هذه الصواريخ لا تزال سلاحا عالي التكنولوجيا وفعالا. ولذلك لا يمكن الحصول عليه بدون دعم جدي من الخارج. لقد تم ذلك عبر دولة ثالثة بواسطة الأمريكيين».
وأضاف: «ذلك سيكلفهم غاليا نحن لا نتوعد بل نحذر. لن تبقى مثل هذه التصرفات دون عقاب. سنوجه ضربة مضادة».
وشدد البرلماني على أن « أمريكا تحاول أن تبدي للعيان أن الحرب في سوريا لم تنته والروس لم ينتصروا». وقال: «كانت تلك طعنة في ظهر روسيا».
وأكد كلينتسيفيتش أن روسيا باتت، وبالمقارنة مع الحرب في أفغانستان وكذلك في الشيشان، تملك أسلحة عالية التكنولوجيا وفعالة جدا.
من جهة اخرى ذكر الجنرال الروسي المتقاعد، نيكولاي أنتوشكين، أن إسقاط الطائرة سو 25 في ريف إدلب، قد يكون بصاروخ محمول على الكتف، في حال كانت تحلق على ارتفاع أقل من 5 كيلومترات.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن أنتوشكين، وهو طيار عسكري من الدرجة الأولى ونائب في مجلس الدوما، قوله: «طائرة سو - 25 مستقرة في القتال، وكل شيء يعتمد على مكان إصابة الصاروخ. يمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف أن تسقط طائرة إذا حلقت على ارتفاع خمسة آلاف متر فأقل».
وأشار أنتوشكين، إلى أنه يعرف هذه الطائرة جيدا وقد تولى قيادتها، مضيفا أن لدى سو 25 القدرة على استخدام البالونات الحرارية والتشويش النشط، بهدف الحماية.
وقال الطيار العسكري إن المعلومات حاليا قليلة جدا لتقديم أية استنتاجات حول ما حدث.
وتبنى اثنان من التنظيمات المسلحة السورية المسؤولية عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بريف إدلب شمال البلاد أول أمس السبت.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، هي التي أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية سو -25 قرب بلدة سراقب بريف إدلب.

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