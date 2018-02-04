موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»

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موسكو (وكالات)
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية حصلوا على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة واشنطن. وبواسطة أحد هذه الصواريخ أسقطت الطائرة الروسية القاذفة «سو - 25» في سوريا اول امس.
وقال السيناتور: «لم يعلن رسميا، هل أسقطت الطائرة بصاروخ سوفيتي أو أمريكي من النماذج القديمة ولكن هذه الصواريخ لا تزال سلاحا عالي التكنولوجيا وفعالا. ولذلك لا يمكن الحصول عليه بدون دعم جدي من الخارج. لقد تم ذلك عبر دولة ثالثة بواسطة الأمريكيين».
وأضاف: «ذلك سيكلفهم غاليا نحن لا نتوعد بل نحذر. لن تبقى مثل هذه التصرفات دون عقاب. سنوجه ضربة مضادة».
وشدد البرلماني على أن « أمريكا تحاول أن تبدي للعيان أن الحرب في سوريا لم تنته والروس لم ينتصروا». وقال: «كانت تلك طعنة في ظهر روسيا».
وأكد كلينتسيفيتش أن روسيا باتت، وبالمقارنة مع الحرب في أفغانستان وكذلك في الشيشان، تملك أسلحة عالية التكنولوجيا وفعالة جدا.
من جهة اخرى ذكر الجنرال الروسي المتقاعد، نيكولاي أنتوشكين، أن إسقاط الطائرة سو 25 في ريف إدلب، قد يكون بصاروخ محمول على الكتف، في حال كانت تحلق على ارتفاع أقل من 5 كيلومترات.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن أنتوشكين، وهو طيار عسكري من الدرجة الأولى ونائب في مجلس الدوما، قوله: «طائرة سو - 25 مستقرة في القتال، وكل شيء يعتمد على مكان إصابة الصاروخ. يمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف أن تسقط طائرة إذا حلقت على ارتفاع خمسة آلاف متر فأقل».
وأشار أنتوشكين، إلى أنه يعرف هذه الطائرة جيدا وقد تولى قيادتها، مضيفا أن لدى سو 25 القدرة على استخدام البالونات الحرارية والتشويش النشط، بهدف الحماية.
وقال الطيار العسكري إن المعلومات حاليا قليلة جدا لتقديم أية استنتاجات حول ما حدث.
وتبنى اثنان من التنظيمات المسلحة السورية المسؤولية عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بريف إدلب شمال البلاد أول أمس السبت.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، هي التي أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية سو -25 قرب بلدة سراقب بريف إدلب.
موسكو (وكالات)
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية حصلوا على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة واشنطن. وبواسطة أحد هذه الصواريخ أسقطت الطائرة الروسية القاذفة «سو - 25» في سوريا اول امس.
وقال السيناتور: «لم يعلن رسميا، هل أسقطت الطائرة بصاروخ سوفيتي أو أمريكي من النماذج القديمة ولكن هذه الصواريخ لا تزال سلاحا عالي التكنولوجيا وفعالا. ولذلك لا يمكن الحصول عليه بدون دعم جدي من الخارج. لقد تم ذلك عبر دولة ثالثة بواسطة الأمريكيين».
وأضاف: «ذلك سيكلفهم غاليا نحن لا نتوعد بل نحذر. لن تبقى مثل هذه التصرفات دون عقاب. سنوجه ضربة مضادة».
وشدد البرلماني على أن « أمريكا تحاول أن تبدي للعيان أن الحرب في سوريا لم تنته والروس لم ينتصروا». وقال: «كانت تلك طعنة في ظهر روسيا».
وأكد كلينتسيفيتش أن روسيا باتت، وبالمقارنة مع الحرب في أفغانستان وكذلك في الشيشان، تملك أسلحة عالية التكنولوجيا وفعالة جدا.
من جهة اخرى ذكر الجنرال الروسي المتقاعد، نيكولاي أنتوشكين، أن إسقاط الطائرة سو 25 في ريف إدلب، قد يكون بصاروخ محمول على الكتف، في حال كانت تحلق على ارتفاع أقل من 5 كيلومترات.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن أنتوشكين، وهو طيار عسكري من الدرجة الأولى ونائب في مجلس الدوما، قوله: «طائرة سو - 25 مستقرة في القتال، وكل شيء يعتمد على مكان إصابة الصاروخ. يمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف أن تسقط طائرة إذا حلقت على ارتفاع خمسة آلاف متر فأقل».
وأشار أنتوشكين، إلى أنه يعرف هذه الطائرة جيدا وقد تولى قيادتها، مضيفا أن لدى سو 25 القدرة على استخدام البالونات الحرارية والتشويش النشط، بهدف الحماية.
وقال الطيار العسكري إن المعلومات حاليا قليلة جدا لتقديم أية استنتاجات حول ما حدث.
وتبنى اثنان من التنظيمات المسلحة السورية المسؤولية عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بريف إدلب شمال البلاد أول أمس السبت.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، هي التي أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية سو -25 قرب بلدة سراقب بريف إدلب.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018