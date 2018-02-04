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حوار : هندة منصري
كثر الحديث عن ليبيا مشاكلها و حربها، أزماتها ومحاورها، كلها حروف وأخبار تقرأ كل يوم بألف لون ورائحة، زيت يصب على النار فلا مستفيد سوى من يدير «جهاز التحكم «من دول وأقاليم.
هكذا بدأ حوارنا مع الدكتورة «لمياء الطيب الزليتني» مديرة الإعلام الخارجي التي ترى أن المرآة الحقيقية للبلاد الآن هي الإعلام الإيجابي في ظرف الصعوبات والأزمات التي تداولت على ليبيا لتصنع منها شبحا مخيفا مضرا بكل من حوله لكن الحقيقة ليست هكذا لأن النضارة والجمال لا يستطيع إقتناصها إلا متمرس ومحترف بالحياة، والعدسة الصادقة لا يمكن لها حمل «أجندة» أو صنع مجد على حساب بلد مزقته الأحداث الدامية التي جعلت من البلاد هدفا للرماية الكل جرب القنص والخراب لكن البلاد لم تنته، حتى الأرض لا تلفظ إبنها «العاق» هذا قانون الطبيعة العادل.
بعد سبع سنين من الألم والتمزق حط الجميع الرحال، لا مفر من التعلق بالأرض والوفاء لها حتى تينع من جديد ، ومن يصنع رحيقها سوى من يفقه في الملح الذي يتدفق في الجرح يؤلمه ويشفيه، ينيره بكلمات بصور تحدث عن حضارته، يواكب تعافيه، تقدمه البطيء لكن بكل ثقة، لحمة رجاله ونسائه، مصالحة مدن تفرقت ثم تعانقت
الإعلام الخارجي هو الآن في مفترق الطرق نحو رفع ليبيا المنهكة من «تجار الحروب» الذين ضخوا أمولا طائلة ليسقطوا بها ما تبقى من حياة وإستقرار، وآن الأوان أن نقف خشوعا وخضوعا للبلاد التي ذبحت من الوريد إلى الوريد جراء المطامع والتكالب ولن يكون خلاص ليبيا إلا بوحدة جيرانها وصدق إعلامييها من البلدين حتى يبعدوا شبح الدخيل الذي ينعق للدمار، وكلي أمل بأن الألم بلغ سن الرشد ليعي كل من يقدس الرسالة الإعلامية بأن الخلود والنجاح لن يكون على حساب الدماء والحروب إنما بايصال البلاد إلى بر الأمان والتسامح والبناء الذي خلق من أجله الإنسان وهذه هي رسالتي للإعلاميين أن يراقبوا التعافي مع الدفع الإيجابي أما غير ذلك فيعتبر أداة حرب متحركة وممنهجة
حوار : هندة منصري
كثر الحديث عن ليبيا مشاكلها و حربها، أزماتها ومحاورها، كلها حروف وأخبار تقرأ كل يوم بألف لون ورائحة، زيت يصب على النار فلا مستفيد سوى من يدير «جهاز التحكم «من دول وأقاليم.
هكذا بدأ حوارنا مع الدكتورة «لمياء الطيب الزليتني» مديرة الإعلام الخارجي التي ترى أن المرآة الحقيقية للبلاد الآن هي الإعلام الإيجابي في ظرف الصعوبات والأزمات التي تداولت على ليبيا لتصنع منها شبحا مخيفا مضرا بكل من حوله لكن الحقيقة ليست هكذا لأن النضارة والجمال لا يستطيع إقتناصها إلا متمرس ومحترف بالحياة، والعدسة الصادقة لا يمكن لها حمل «أجندة» أو صنع مجد على حساب بلد مزقته الأحداث الدامية التي جعلت من البلاد هدفا للرماية الكل جرب القنص والخراب لكن البلاد لم تنته، حتى الأرض لا تلفظ إبنها «العاق» هذا قانون الطبيعة العادل.
بعد سبع سنين من الألم والتمزق حط الجميع الرحال، لا مفر من التعلق بالأرض والوفاء لها حتى تينع من جديد ، ومن يصنع رحيقها سوى من يفقه في الملح الذي يتدفق في الجرح يؤلمه ويشفيه، ينيره بكلمات بصور تحدث عن حضارته، يواكب تعافيه، تقدمه البطيء لكن بكل ثقة، لحمة رجاله ونسائه، مصالحة مدن تفرقت ثم تعانقت
الإعلام الخارجي هو الآن في مفترق الطرق نحو رفع ليبيا المنهكة من «تجار الحروب» الذين ضخوا أمولا طائلة ليسقطوا بها ما تبقى من حياة وإستقرار، وآن الأوان أن نقف خشوعا وخضوعا للبلاد التي ذبحت من الوريد إلى الوريد جراء المطامع والتكالب ولن يكون خلاص ليبيا إلا بوحدة جيرانها وصدق إعلامييها من البلدين حتى يبعدوا شبح الدخيل الذي ينعق للدمار، وكلي أمل بأن الألم بلغ سن الرشد ليعي كل من يقدس الرسالة الإعلامية بأن الخلود والنجاح لن يكون على حساب الدماء والحروب إنما بايصال البلاد إلى بر الأمان والتسامح والبناء الذي خلق من أجله الإنسان وهذه هي رسالتي للإعلاميين أن يراقبوا التعافي مع الدفع الإيجابي أما غير ذلك فيعتبر أداة حرب متحركة وممنهجة
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018