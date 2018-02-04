مديرة الاعلام الخارجي في ليبيا لـ"الشروق": مؤازرة ليبيا واجب

حوار : هندة منصري

كثر الحديث عن ليبيا مشاكلها و حربها، أزماتها ومحاورها، كلها حروف وأخبار تقرأ كل يوم بألف لون ورائحة، زيت يصب على النار فلا مستفيد سوى من يدير «جهاز التحكم «من دول وأقاليم.

هكذا بدأ حوارنا مع الدكتورة «لمياء الطيب الزليتني» مديرة الإعلام الخارجي التي ترى أن المرآة الحقيقية للبلاد الآن هي الإعلام الإيجابي في ظرف الصعوبات والأزمات التي تداولت على ليبيا لتصنع منها شبحا مخيفا مضرا بكل من حوله لكن الحقيقة ليست هكذا لأن النضارة والجمال لا يستطيع إقتناصها إلا متمرس ومحترف بالحياة، والعدسة الصادقة لا يمكن لها حمل «أجندة» أو صنع مجد على حساب بلد مزقته الأحداث الدامية التي جعلت من البلاد هدفا للرماية الكل جرب القنص والخراب لكن البلاد لم تنته، حتى الأرض لا تلفظ إبنها «العاق» هذا قانون الطبيعة العادل.

بعد سبع سنين من الألم والتمزق حط الجميع الرحال، لا مفر من التعلق بالأرض والوفاء لها حتى تينع من جديد ، ومن يصنع رحيقها سوى من يفقه في الملح الذي يتدفق في الجرح يؤلمه ويشفيه، ينيره بكلمات بصور تحدث عن حضارته، يواكب تعافيه، تقدمه البطيء لكن بكل ثقة، لحمة رجاله ونسائه، مصالحة مدن تفرقت ثم تعانقت

الإعلام الخارجي هو الآن في مفترق الطرق نحو رفع ليبيا المنهكة من «تجار الحروب» الذين ضخوا أمولا طائلة ليسقطوا بها ما تبقى من حياة وإستقرار، وآن الأوان أن نقف خشوعا وخضوعا للبلاد التي ذبحت من الوريد إلى الوريد جراء المطامع والتكالب ولن يكون خلاص ليبيا إلا بوحدة جيرانها وصدق إعلامييها من البلدين حتى يبعدوا شبح الدخيل الذي ينعق للدمار، وكلي أمل بأن الألم بلغ سن الرشد ليعي كل من يقدس الرسالة الإعلامية بأن الخلود والنجاح لن يكون على حساب الدماء والحروب إنما بايصال البلاد إلى بر الأمان والتسامح والبناء الذي خلق من أجله الإنسان وهذه هي رسالتي للإعلاميين أن يراقبوا التعافي مع الدفع الإيجابي أما غير ذلك فيعتبر أداة حرب متحركة وممنهجة