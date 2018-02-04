الجيش المصري يرد على تقرير الضربات الإسرائيلية في سيناء

القاهرة (وكالات)

رد الجيش المصري على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على سيناء لضرب مواقع الإرهابيين بعلم القاهرة.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن «الجيش المصري والشرطة المدنية هم فقط من يحاربون الإرهاب بشمال سيناء دون معاونة من آخرين». وأكد أن القوات المسلحة المصرية حققت نتائج شهد لها العالم أجمع في مواجهة وتحجيم تلك العناصر الإرهابية وحصارها داخل مثلث عمليات محدود في شمال سيناء. وطالب الرفاعي، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره عن القوات المسلحة المصرية والرجوع إلى الجهات الرسمية والمختصة للتأكد من صحة المعلومات.

ونفى المتحدث العسكري المزاعم التي تداولتها صحيفة «نيويورك تايمز» حول قبول مصر بقيام إسرائيل بشن غارت جوية لقصف مواقع العناصر التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء.