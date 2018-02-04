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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
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20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
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19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
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17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
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17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
مقتل 100 مسلح في افغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، امس الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار.
القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسا للبلاد
توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس.
مقتل 11 جنديا باكستانيا
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.
الاحتلال يشرعن بؤرة استيطانية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية «هافات جلعاد»، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.
جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين
انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.
اجتماع استخباراتي ودبلوماسي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، امس، إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين، سيجتمعون في القاهرة الخميس المقبل.
مقتل 100 مسلح في افغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، امس الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار.
القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسا للبلاد
توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس.
مقتل 11 جنديا باكستانيا
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.
الاحتلال يشرعن بؤرة استيطانية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية «هافات جلعاد»، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.
جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين
انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.
اجتماع استخباراتي ودبلوماسي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، امس، إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين، سيجتمعون في القاهرة الخميس المقبل.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018