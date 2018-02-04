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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

مقتل 100 مسلح في افغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، امس الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار.
القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسا للبلاد
توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس.
مقتل 11 جنديا باكستانيا
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.
الاحتلال يشرعن بؤرة استيطانية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية «هافات جلعاد»، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.
جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين
انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.
اجتماع استخباراتي ودبلوماسي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، امس، إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين، سيجتمعون في القاهرة الخميس المقبل.

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الجيش المصري يرد على تقرير الضربات الإسرائيلية في سيناء
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
رد الجيش المصري على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على سيناء...
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ترشيح حركة مقاطعة إسرائيل لجائزة نوبل للسلام
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موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة...
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المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

مقتل 100 مسلح في افغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، امس الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار.
القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسا للبلاد
توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس.
مقتل 11 جنديا باكستانيا
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.
الاحتلال يشرعن بؤرة استيطانية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية «هافات جلعاد»، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.
جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين
انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.
اجتماع استخباراتي ودبلوماسي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، امس، إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين، سيجتمعون في القاهرة الخميس المقبل.

تقرؤون أيضا
بإيجاز
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس...
المزيد >>
الجيش المصري يرد على تقرير الضربات الإسرائيلية في سيناء
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
رد الجيش المصري على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على سيناء...
المزيد >>
ترشيح حركة مقاطعة إسرائيل لجائزة نوبل للسلام
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
رشح أعضاء في البرلمان النرويجي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «بي دي اس»...
المزيد >>
موسكو تتّهم:واشنطن تسلّح الارهابيين بصواريخ «فتّاكة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش، أن مسلحي «جبهة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
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