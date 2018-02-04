بإيجاز

مقتل 100 مسلح في افغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، امس الأحد، مقتل 100 مسلح على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثناء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغارهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار.

القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسا للبلاد

توجه الناخبون في جمهورية قبرص امس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس.

مقتل 11 جنديا باكستانيا

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن عدد قتلى الجنود في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، ارتفع إلى 11 شخصا فيما أصيب 13 آخرين بجروح.

الاحتلال يشرعن بؤرة استيطانية

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية «هافات جلعاد»، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.

جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين

انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.

اجتماع استخباراتي ودبلوماسي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، امس، إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين، سيجتمعون في القاهرة الخميس المقبل.