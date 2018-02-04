«الشروق» تزور معالم تونسية في فلسطين:تونس تقاوم الاحتلال على طريقتها

حضور تونسي قوي في الأراضي الفلسطينية

«النصب التذكاري للشهيد الزواري»، و «السفارة التونسية»، و «مدرسة تونس الثانوية»، و «مدرسة تونس الخضراء الاساسية»، و «جمعية الصداقة الفلسطينية التونسية»، و «شارع تونس» في غزة، و «شارع تونس الخضراء» في نابلس.

القدس المحتلة (الشروق)

كلها معالم تونسية في فلسطين، منها ما يقاوم المحتل بـ"طائرةدون طيار"، وقلم وعلم، وبثقافة ومعرفة، ومحبة وارث، معالم أغضبت العدو «الاسرائيلي» فقصف بعضها فجرا، ومعلم تونسي اخر لـ«محمد زواري»الذي أرعبهم بـ"طائرة أبابيل".

«الشروق» قضت يوما ممتعا بين أروقة هذه المعالم التونسية في فلسطين، التي تعد بوابة المستقبل حيث يتم من خلالها استشراف غد واعد لجيل يتمسك بخيار العلم والتعلم والتحرير، وأعدت الروبرتاج التالي.

هناك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، معلم تونسي ينظر إلى صاحبه على انه بطل خرج من رحم ابطال فقد استطاع بعلمه وخبرته تزويد المقاومة الفلسطينية المحاصرة والمعزولة في جيب صغير بسلاح نوعي متطور، كان له عظيم الأثر في تغيير قواعد الاشتباك مع المحتل «الإسرائيلي».

اختار رفاق محمد الزواري من رجال كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق اسمه على أحد الميادين، لتروى بذلك للأجيال حكاية شهيد عربي تحدى القيود والحدود وترجل مرارا لنصرة فلسطين وأهلها في زمن عزت فيه العدة والعتاد.

لم يكن تشييد نصب تذكاري للقائد الطيار التونسي الشهيد محمد الزواري على مقربة من الحدود المصرية مع قطاع غزة، وعلى ثرى أول مدينة فلسطينية وطأتها قدماه؛ أمرا عفويا، بل هو قرار مدروس يحمل في طياته الكثير من الدلالات الوطنية والسياسية والعسكرية المجللة بمعاني الفخار والامتنان.

وخلافا لما هو معهود، لم ينقش اسم المهندس الزواري على قطعة رخامية وضعت في بطن الميدان، وإنما بتثبيت مجسم لطائرة مسيرة من نوع «أبابيل» لتذكّر القاصي والداني بإسهامات الرجل في ترجيح كفة المقاومة الفلسطينية في ميدان مواجهة المحتل.

ونذهب الى معلم تونسي مهم في فلسطين، والذي يرفرف العلم التونسي فوق أركانه ويعلو مكانه المستوطنات «الاسرئليلة»، السفارة التونسية المتواجدة في الضفة الغربية، حيث تعبر عن الروابط القوية بين البلدين، واعتزاز بوفاء الشعب الفلسطيني لتونس، ويؤكد أن العلاقة ستبقى قوية ومتينة وقائمة على أسس راسخة من الوفاء.

وإلى أقصى الشرق من مدينة غزة وبالتحديد في شارع المنصورة الكائن بحي الشجاعية، منطقة شبه مكتظة، شبه خالية، زراعية وترابية، في تعرج ترابي طويل تقع مدرسة «تونس» الثانوية للبنين، وتشاء الاقدار أن يجاورها مدرسة جزائرية باسم الشيخ محفوظ النحناح، انهما حبان عاشقان المعشوقة فلسطين اجتمعا على أرض الرباط بغزة.

مدرسة تونس شامخة على الحدود الشرقية تقاوم المحتل، باسم تونس واهلها، ففي حرب 2012 قصفت اسرائيل فجرا المدرسة، وفي صبيحة اليوم كان الوفد التونسي متواجدا في القطاع عبر معبر رفح، انها دلالة من اسرائيل لتونس أنتم مقاومون ومستهدفون على أرض غزة، وفعلا الرسالة وصلت وامتدت يومها أثناء عودة الوفد التونسي من غزة الى معبر رفح حيث جاءت الاشارة لحظتها من الجهات الامنية بغزة، ان اسرائيل ستقطع الطريق على الوفود التونسي، وبالفعل يومها قصفت طائرات الاحتلال وسط الطريق الرئيس الذي سيعبر منه الوفد.

انها رسالة تضامن ومحبة ممزوجة بمقاومة، يومها كان مراسل «الشروق» شاهدا على تلك التفاصيل المريبة حين كان مرافقا للوفد التونسي.

ويترجم روح الوفاء الأصيل لهذا البلد الجميل الذي تربطه وشائج قوية يشهد لها التاريخ عبر مواقف مشرفة، ففي منتصف العام الفارط افتتحت مدرسة تونس الخضراء الأساسية العليا في قرية صفا غرب رام الله والبيرة.

وتضم هذه المدرسة، التي تحتضن حوالي (300) طالباً، و12 غرفة صفية نموذجية، وقاعات متعددة الأغراض، ومختبر حاسوب، ومختبر علوم، وملعباً، ومكتبة، إضافة إلى الغرف الخدماتية والتخصصية الأخرى، والساحات والوحدات الصحية وغيرها.

والى الغرب من مدينة غزة يشق شارع طويل قلب المدينة من الناحية الجنوبية الغربية، الناظر اليه يظن انه شارع الحبيب بورقيبة الى حد ما، انه طريق محبة سمي بـ شارع تونس، زرعت على حوافه الأشجار الخضراء وارفة الظلال، ويعد شارع تونس من أعرق شوارع غزة.

«شارع تونس الخضراء» في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، سمي بهذا الاسم لأنه يقاوم المحتل يوميا، فأقام الاحتلال في أوله واخره حواجز عسكرية يجبر الفلسطينيين من خلالها تفتيشهم يوميا، فالناظر الى هذا المشهد يدرك أن الحياة مستمرة نحو التحرير كتحرير تونس من الاستعمار.

وتمتد معالم تونس الى نوع اخر من الثقافة والمعرفة، ويتجلى ذلك في برامج جمعية الصداقة الفلسطينية التونسية، وتعتبر الجمعية أحد روافد التونسيين ويمتاز بالعديد من الأنشطة الثقافية والمعرفة والاحتفالات السنوية للجالية التونسية.

وتتواعد تونس وأهلها مع معالمهم في فلسطين، تنمو بشكل متسارع بفعل قصص الحب والغرام التي لا تنتهي، ولم تنته، لسان حال الفلسطينيين، «نفتخر بكم تحية لتونس وأهلها».

من مراسلنا بهاء العبدالله