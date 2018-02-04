لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
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عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات الصيفية على اعتبار أنها مقرة العزم على التواجد الصائفة القادمة في أكثر من مهرجان دولي.
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لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات...المزيد >>
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لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات الصيفية على اعتبار أنها مقرة العزم على التواجد الصائفة القادمة في أكثر من مهرجان دولي.
مدير «الوطنية الثانية» لـ «الشروق»:سلطة الإشراف مطالبة بتحديد نظرتها للقناة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عبّر الأستاذ عماد بربورة مدير «الوطنية الثانية» في لقاء خاص بالشروق عن تفاؤله بالقادم في مؤسسة التلفزة...المزيد >>
في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية...المزيد >>
لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات...المزيد >>
«الشروق» تزور معالم تونسية في فلسطين:تونس تقاوم الاحتلال على طريقتها
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«النصب التذكاري للشهيد الزواري»، و «السفارة التونسية»، و «مدرسة تونس الثانوية»، و «مدرسة تونس الخضراء...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة