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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الثقافي
لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات الصيفية على اعتبار أنها مقرة العزم على التواجد الصائفة القادمة في أكثر من مهرجان دولي.

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الثقافي
لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات الصيفية على اعتبار أنها مقرة العزم على التواجد الصائفة القادمة في أكثر من مهرجان دولي.

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مدير «الوطنية الثانية» لـ «الشروق»:سلطة الإشراف مطالبة بتحديد نظرتها للقناة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عبّر الأستاذ عماد بربورة مدير «الوطنية الثانية» في لقاء خاص بالشروق عن تفاؤله بالقادم في مؤسسة التلفزة...
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في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية...
المزيد >>
لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات...
المزيد >>
«الشروق» تزور معالم تونسية في فلسطين:تونس تقاوم الاحتلال على طريقتها
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«النصب التذكاري للشهيد الزواري»، و «السفارة التونسية»، و «مدرسة تونس الثانوية»، و «مدرسة تونس الخضراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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