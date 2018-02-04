لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة

كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات الصيفية على اعتبار أنها مقرة العزم على التواجد الصائفة القادمة في أكثر من مهرجان دولي.