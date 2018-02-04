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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق
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الثقافي
في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية العكرمي والشاعر محمد العربي ) فعاليات مهرجان السلام بعبادان تحت إشراف الدكتور جمال نصاري ليكتسب الشعر وقصيدة النثر التونسية ملامح الضياء في بلد ينطلق بالقصيدة الى عنان السماء .
وفي لقاء مع الشاعرة بسمة مرواني إثرعودتها إلى تونس قالت:
في ممرات اللقاء منذ اليوم الأول افتتح المهرجان بكلمة مديرعام دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي همايون قنواتي في منطقة أروند الحرة ثم كلمة ترحيبية لمدير المهرجان الدكتور جمال نصاري واعترافا بالتبادل الدولي بين الدول المستضافة واهتماما بمزج الممرات الدلالية للتعريف بقصيدة النثر. . البدء حفل توقيع لبعض إصدارات عربية في إيران ثم وصلات موسيقية طربية مع المطرب ستار بغلاني ولاتتوقف الرحلة عند هذاالحد لكنها زادت بريقا ببرمجة في فضاءات اخرى لها من سحر الطبيعة النازعة إلى ملامسة الخلود في جمالها حيث الحديقة السياحية. اللقاء شمل حمولة الينابيع الانسانية بين الشعراء ومنسقي الدورة والاعلاميين المواكبين بحوارات صحفية وعكست العبارات كيمياء اللغة واجترحت المسافات حيث الجمال واهبا وموهوبا . وفي الختام قالت بسمة مرواني أنّ «عبادان» الجميلة هي جامعة شمل الينابيع وأنّ المشاركةالتونسية لمهرجان السلام تجربة مميزة عاد منها الوفد التونسي بإضافة جيّدة تظل بوشم جميل يكتب في صحيفة تجليات الذاكرةويضيف للخبرات الانسانية والجمالية .

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الثقافي
في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية العكرمي والشاعر محمد العربي ) فعاليات مهرجان السلام بعبادان تحت إشراف الدكتور جمال نصاري ليكتسب الشعر وقصيدة النثر التونسية ملامح الضياء في بلد ينطلق بالقصيدة الى عنان السماء .
وفي لقاء مع الشاعرة بسمة مرواني إثرعودتها إلى تونس قالت:
في ممرات اللقاء منذ اليوم الأول افتتح المهرجان بكلمة مديرعام دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي همايون قنواتي في منطقة أروند الحرة ثم كلمة ترحيبية لمدير المهرجان الدكتور جمال نصاري واعترافا بالتبادل الدولي بين الدول المستضافة واهتماما بمزج الممرات الدلالية للتعريف بقصيدة النثر. . البدء حفل توقيع لبعض إصدارات عربية في إيران ثم وصلات موسيقية طربية مع المطرب ستار بغلاني ولاتتوقف الرحلة عند هذاالحد لكنها زادت بريقا ببرمجة في فضاءات اخرى لها من سحر الطبيعة النازعة إلى ملامسة الخلود في جمالها حيث الحديقة السياحية. اللقاء شمل حمولة الينابيع الانسانية بين الشعراء ومنسقي الدورة والاعلاميين المواكبين بحوارات صحفية وعكست العبارات كيمياء اللغة واجترحت المسافات حيث الجمال واهبا وموهوبا . وفي الختام قالت بسمة مرواني أنّ «عبادان» الجميلة هي جامعة شمل الينابيع وأنّ المشاركةالتونسية لمهرجان السلام تجربة مميزة عاد منها الوفد التونسي بإضافة جيّدة تظل بوشم جميل يكتب في صحيفة تجليات الذاكرةويضيف للخبرات الانسانية والجمالية .

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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية...
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لطيفة العرفاوي في المهرجانات الصيفيـــــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها ستستغل فرصة تواجدها في تونس هذه الأيام للقاء بعدد من مديري المهرجانات...
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«النصب التذكاري للشهيد الزواري»، و «السفارة التونسية»، و «مدرسة تونس الثانوية»، و «مدرسة تونس الخضراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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