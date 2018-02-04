في مهرجان السلام بعبادان الإيرانية :الشاعرة بسمة مرواني تتألّق

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05 فيفري 2018
من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية العكرمي والشاعر محمد العربي ) فعاليات مهرجان السلام بعبادان تحت إشراف الدكتور جمال نصاري ليكتسب الشعر وقصيدة النثر التونسية ملامح الضياء في بلد ينطلق بالقصيدة الى عنان السماء .
وفي لقاء مع الشاعرة بسمة مرواني إثرعودتها إلى تونس قالت:
في ممرات اللقاء منذ اليوم الأول افتتح المهرجان بكلمة مديرعام دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي همايون قنواتي في منطقة أروند الحرة ثم كلمة ترحيبية لمدير المهرجان الدكتور جمال نصاري واعترافا بالتبادل الدولي بين الدول المستضافة واهتماما بمزج الممرات الدلالية للتعريف بقصيدة النثر. . البدء حفل توقيع لبعض إصدارات عربية في إيران ثم وصلات موسيقية طربية مع المطرب ستار بغلاني ولاتتوقف الرحلة عند هذاالحد لكنها زادت بريقا ببرمجة في فضاءات اخرى لها من سحر الطبيعة النازعة إلى ملامسة الخلود في جمالها حيث الحديقة السياحية. اللقاء شمل حمولة الينابيع الانسانية بين الشعراء ومنسقي الدورة والاعلاميين المواكبين بحوارات صحفية وعكست العبارات كيمياء اللغة واجترحت المسافات حيث الجمال واهبا وموهوبا . وفي الختام قالت بسمة مرواني أنّ «عبادان» الجميلة هي جامعة شمل الينابيع وأنّ المشاركةالتونسية لمهرجان السلام تجربة مميزة عاد منها الوفد التونسي بإضافة جيّدة تظل بوشم جميل يكتب في صحيفة تجليات الذاكرةويضيف للخبرات الانسانية والجمالية .
من10جانفي الى 13جانفي 2018وبمدينة عبادان الايرانية واكب الوفد التونسي (الشاعرة بسمة مرواني والشاعرة فوزية العكرمي والشاعر محمد العربي ) فعاليات مهرجان السلام بعبادان تحت إشراف الدكتور جمال نصاري ليكتسب الشعر وقصيدة النثر التونسية ملامح الضياء في بلد ينطلق بالقصيدة الى عنان السماء .
وفي لقاء مع الشاعرة بسمة مرواني إثرعودتها إلى تونس قالت:
في ممرات اللقاء منذ اليوم الأول افتتح المهرجان بكلمة مديرعام دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي همايون قنواتي في منطقة أروند الحرة ثم كلمة ترحيبية لمدير المهرجان الدكتور جمال نصاري واعترافا بالتبادل الدولي بين الدول المستضافة واهتماما بمزج الممرات الدلالية للتعريف بقصيدة النثر. . البدء حفل توقيع لبعض إصدارات عربية في إيران ثم وصلات موسيقية طربية مع المطرب ستار بغلاني ولاتتوقف الرحلة عند هذاالحد لكنها زادت بريقا ببرمجة في فضاءات اخرى لها من سحر الطبيعة النازعة إلى ملامسة الخلود في جمالها حيث الحديقة السياحية. اللقاء شمل حمولة الينابيع الانسانية بين الشعراء ومنسقي الدورة والاعلاميين المواكبين بحوارات صحفية وعكست العبارات كيمياء اللغة واجترحت المسافات حيث الجمال واهبا وموهوبا . وفي الختام قالت بسمة مرواني أنّ «عبادان» الجميلة هي جامعة شمل الينابيع وأنّ المشاركةالتونسية لمهرجان السلام تجربة مميزة عاد منها الوفد التونسي بإضافة جيّدة تظل بوشم جميل يكتب في صحيفة تجليات الذاكرةويضيف للخبرات الانسانية والجمالية .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018