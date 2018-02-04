مدير «الوطنية الثانية» لـ «الشروق»:سلطة الإشراف مطالبة بتحديد نظرتها للقناة

عبّر الأستاذ عماد بربورة مدير «الوطنية الثانية» في لقاء خاص بالشروق عن تفاؤله بالقادم في مؤسسة التلفزة الوطنية اعتبارا للخطوات الاولى على درب كسب رهان المصالحة في هذه المؤسسة العريقة.

وفي حديثه عن «الوطنية الثانية» قال عماد بربورة أنها تعيش فراغا في الهوية وتحديد الخصوصية بعد الثورة بعد هجرة أغلب كوادرها الى الوطنية الاولى فكان ان أخذت منحى جهويا ثم منحى ثقافيا... وعندما كلفت بتسييرها لم أعثر فيها على نسق اعلامي صحيح فالاعادات دون تبويب والبرامج متشابهة وذات مضامين ضعيفة رغم قيمتها كفكرة.

ويواصل مدير «الوطنية الثانية» حديثه: لقد أصبح من الضروري تأسيس استراتيجية اعلامية لهذه القناة على أسس ثابتة وسليمة من خلال دراسة الجمهور المستهدف من القناة ثم انه من الضروري ايضا ان تحدد سلطة الاشراف ـ على اعتبار ان «الوطنية الثانية» مرفق عمومي ـ نظرتها لـ«الوطنية الثانية» والتعاطي معها كقناة رسمية من خلال المراهنة عليها وما لاحظته يقول الاستاذ عماد بربورة أن الوطنية الثانية تعاني الاجحاف.

برنامج اصلاحي متطور

ما هي الحلول المقترحة حتى يكون لـ«الوطنية الثانية» طابعها الخاص في المشهد المرئي... يجيب عن ذلك مديرها الاستاذ عماد بربورة بالتأكيد انه من أوكد الامور في هذا المجال ان تكون الوطنية الثانية قناة جامعة تعنى بالمواطنة والمواطن التونسي بكل خصوصياته ومحلياته. ولا أريدها في خانة قناة «شبابية او ثقافية»... «الوطنية الثانية» لابد ان تكون بابا اعلاميا يتكامل مع «الوطنية الاولى» ويتبع الخصوصيات التونسية ويدخل البيوت من أبوابها.

وقال مدير «الوطنية الثانية»: لقد تبينت لي عديد النقائص من ذلك برامج الأطفال والحصص الموجهة للنشء التي من الضروري وجودها ولنا في ذلك برنامج «ممّو العين» للسيدة أميرة الفخفاخ أحد النماذج لمثل هذه البرامج التي ستقدمها «الوطنية الثانية» وهو برنامج تربوي بيداغوجي.

وتتجه «الوطنية الثانية» الى البرامج ذات الطابع الشبابي والتي نرى أنه لابد لها من الاهتمام في مضامينها بالميولات والهوايات الشبابية بإيقاع ومضمون مواكب للعصر.

وسعينا في جانب آخر ـ والكلام لمدير «الوطنية الثانية» ـ الى إعادة برنامج الصحة والناس لضرورة المعلومة الصحية اليوم لدى المواطن التونسي.

وتوقف محدثي عند غياب المرح والضحك على «الوطنية الثانية» وهو ما تعمل إدارة القناة على تلافيه من خلال تقديم برنامج يومي يمتد من الاثنين الى الخميس (ساعة واحدة من السابعة الى الثامنة مساء) يتم فيه التوقف بطريقة ساخرة وتعاليق مرحة و"ضامرة" عند الأحداث التي تعيشها البلاد على أكثر من صعيد وسيكون لطفي بندقة من مؤثثي هذه المساحة الزمنية.

حضور لافت للبرامج الرياضية

وقال مدير «الوطنية الثانية» لقد تبيّنت اقتصار القناة على برنامج رياضي وحيد وبدا واضحا أن هناك نقصا في هذه النوعية من البرامج على اعتبار أن هذا البرنامج الوحيد يهتم بالرابطة الثانية وأصبح من الضروري إثراء القناة الثانية ببرنامج جديد وهو مشروع تقدم به الفقيد العزيز عبد الخالق بعنوان «ويكاند سبور» في سهرة كل سبت ويعني بالرياضات الفردية والجماعية مع تخصيص حيز هام للرابطة الثانية.

واعترف في جانب آخر من هذا اللقاء المتميز معه أنه بالنسبة الى إنتاج المنوعات ووفق ما هو متاح من إمكانيات مادية ولوجيستية لا يجعلنا نطمح الى إنتاج منوعة من الحجم الكبير لعديد الاعتبارات منها المردودية وأرى أنه ليس في مقدورنا في الوقت الحالي حفاظا على التوازنات بين القناتين إنتاج منوعة كما نريدها ونطمح إليها أن تكون.

رؤية سينمائية جديدة

وقال الأستاذ عماد بربورة إن السينما سنخصص لها على «الوطنية الثانية» سهرة كاملة تحت عنوان «شارع السينما» تكون مختلفة في مضمونها على «الحياة فيلم» وعملنافي ذات الوقت على تحويل برنامج «طوق الياسمين» الى مجلة ثقافية جامعة لمختلف فنون الابداع وفي برنامجنا للتجديد هناك توجه لإنتاج برنامج يعنى بالفن الرابع وبرنامج يعني بالأغنية التونسية وهذا يتطلب جهدا كبيرا لفضّ كل الاشكاليات.

لسنا قناة الإعادات

وأكد الأستاذ عماد بربورة أنه خلافا لما تمّ الترويج له فإن «الوطنية الثانية» ليست فضاء للإعادات، فمثل هذه الإعادات لأعمال درامية وبرامج تقليد في كل القنوات لكن ما ينقص «الوطنية الثانية» هو حسن التوظيف للبرامج والأعمال التي تتمّ إعادة بثها وهو ما سنعمل على كسبه مستقبلا.... فـ«شوفلي حل» سكن في وعي المتلقّي التونسي ويراهن عليه المستشهرون وهذا لا يعني أن «الوطنية الثانية» غير قادرة على إنتاج سلسلات مرحة، لكن يبقى ذلك رهن عديد الاعتبارات أبرزها التوازنات المالية في ظلّ عدم الاستقلالية المالية لـ«الوطنية الثانية».

«الوطنية الثانية» ورمضان

وفي حديثه عن استعدادات «الوطنية الثانية» لشهر رمضان بيّن الأستاذ عماد بربورة أننا حددناالخطوط العريضة لشبكة رمضان والتي ستكون ذات نكهة روحانية صوفية بخصوصيات تونسية خالصة من خلال برامج ذات مستوى عال وقال: «ستكون الشبكة متضمّنة لبرنامج خدماتي مفتوح للتفاعل والتواصل مع الجمهور ويتضمن الثقافة والطبخ ويواكب الحياة العادية للمواطن التونسي في شهر الصيام في كافة تجلياتها وذلك من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء يلي ذلك البرامج الدينية أما السهرة فسنحرص فيها على خلق فضاءات جديدة ومواكبة السهرات الرمضانية الى جانب عرض سلسلتين هزليتين (15 حلقة لكل سلسلة في شكل سيتكوم) ومسلسل عربي (اجتماعي) وآخر تاريخي حضاري.

متفائل بالمستقبل

ومثلما بدأ حديثه بالتعبير عن التفاؤل.... ختم الأستاذ عماد بربورة هذا اللقاء بذات الأحاسيس وبأن القادم سيكون أفضل علي «الوطنية الثانية» انطلاقا من البرمجة الخاصة بنهائيات كأس العالم في روسيا ووصولا بعزم كل العاملين في القناة على كسب رهان التجديد والتطوير والهوية الخاصة بها.

وقال إن تمتيع «الوطنية الثانية» باستقلالية يبقى مطمحا كبيرا لمزيد كسب النجاحات لهذه القناة.

عماد بربورة في سطور؟

ـ خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس.

ـ متحصل على الماجستير المهني في تكنولوجيات الاعلام والاتصال ـ مرحلة ثالثة.

ـ صحفي بقطاع الأخبار بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية منذ أكتوبر 1995.

ـ رئيس تحرير أخبار بالتلفزة الوطنية منذ 2012.

ـ المدير الحالي للوطنية الثانية.

محسن بن أحمد